La FP pontevedresa suma más de 6.000 solicitudes para el próximo curso

El proceso ordinario de admisión a los grados de Formación Profesional arrancó este lunes en toda Galicia, con la publicación del listado provisional de solicitudes para los ciclos formativos de grado medio y grado superior. En este primer paso de la matrícula, los centros educativos de Pontevedra y alrededores han contado con mucho protagonismo, gracias a las más de 6.000 solicitudes que los estudiantes de toda la comunidad autónoma han presentado para las 1.492 plazas ofertadas en la capital de provincia, además de Marín, Poio, Sanxenxo y Caldas. Será el 19 de julio cuando, tras dos jornadas de reclamaciones, el listado pase a ser definitivo.

Hasta este punto, los alumnos y alumnas que ahora transitan hacia la Formación Profesional podían elegir hasta cinco especialidades y seleccionan por criterios como la afinidad con el ámbito laboral en el que quieren desarrollar sus carreras o la proximidad geográfica. No obstante, siguen destacando los centros con mayor oferta educativa. Es el caso del IES Frei Martín Sarmiento, con 659 peticiones para sus ciclos medios (Estética e beleza; Instalaciones eléctricas e automáticas; Mecanizado y Peiteado e cosmética capilar) y 569 para los ciclos superiores que oferta: Dietética, Estética integral e benestar; Laboratorio clínico e biomédico y Sistemas electrotécnicos e automatizados. En total, el instituto dispone de 138 plazas de ciclo medio y 88 de ciclo superior.

Le sigue a la zaga superando el millar de plazas solicitadas el CIFP A Xunqueira, con 563 en el ámbito del grado medio (Atención a persoas en situación de dependencia; Carpintaría e moble; Carrozaría, Electromecánica de vehículos automóbiles e Instalacións de telecomunicacións) y 559 para el superior, con titulaciones en Deseño e amoblamento; Educación infantil; Mantemento electrónico y Sistemas de telecomunicacións e informáticos. Este centro dispone de 135 plazas para estudiantes de ciclo medio y 96 para ciclo superior.

Otros centros que destacan también por su buena acogida en este tramo inicial de la admisión para el próximo curso son el IES Montecelo, con más de 600 solicitudes para sus 110 plazas, o el IES Luis Seoane, que supera el medio millar de interesados para sus 180 plazas de ciclo medio y ciclo superior.

Mención aparte merecen el IES de Poio, con 205 solicitudes para las 22 plazas que oferta del ciclo medio en Guía no medio natural e de tempo libre, así como el Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Lourizán, que suma 76 solicitudes para las 20 plazas del ciclo medio en Aproveitamento e conservación do medio natural y 90 solicitudes para las 22 plazas de su ciclo superior en Xestión forestal e do medio natural. Algo similar ocurre con el IES Chan do Monte, que cuenta con más de medio millar de solicitudes previas para sus estudios, con 222 plazas en total.