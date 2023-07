Desde Finlandia a la Peregrina a golpe de pedal

El pontevedrés Eladio Paz Palmeiro, de 68 años, ha regresado este martes a la plaza de la Peregrina tras recorrer 5.000 kilómetros en bicicleta desde Finlandia. Desde su jubilación, su vía es dar pedales por Europa y acaba de finalizó su octavo viaje. Después de tomar vuelo rumbo a su destino, el ciclista no paró de sumar kilómetros en su lista. Desde su inicio el día 6 del mes pasado, en apenas un mes el ciclista cruzó 10 países: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Alemania, Suiza, regresó a Alemania, estuvo otra vez en Suiza, volvió a Francia y retornó a Pontevedra. Sin embargo, le quedaron dos destinos pendientes. “Mis familiares y amigos me dijeron que no entrase en Bielorrusia y Ucrania, aunque en un principio era mi intención” afirma Eladio.

Este viaje estuvo marcado por una gran dificultad, pues Eladio quedó sin móvil en Polonia. Pero pese a ello, salió a adelante pues según confirma el ciclista en el camino siempre encuentra gente que le ayuda y lo acoge si es necesario y en esta ocasión una familia polaca lo recibió con los brazos abiertos en su hogar. Además de ello, este recorrido quedará marcado en su memoria pues desde Astorga se vio acompañado por alguien muy especial para él, su nieta, que con tan solo 11 años recorría a su lado 70 kilómetros diarios. Tras recorrer una media de 154 kilómetros al día, Eladio Paz asegura que lo que más cuida es su cabeza. “Esto es muy duro, tienes que tener la cabeza muy bien amueblada o estás perdido”. Confirma que ser consciente e ir mentalizado de las dificultades que pueden surgir a lo largo del camino es algo fundamental en este tipo de aventuras. “Cuidar su estómago, el trasero y las piernas” son los otros puntos claves que Eladio tiene en cuenta para poder resistir sus viajes. Sin embargo, según confirma, las piernas es lo que menos problemas le ocasiona, pues son miles los kilómetros que lleva recorridos en estos años. Así pues, tras jubilarse Eladio comenzó en este mundo del ciclismo de manera más “implicada” logrando cruzar un total de 52 países. Antes de retirarse ya hacía retos como por ejemplo fue el de recorrer 349 kilómetros en un día en su bicicleta de carretera desde San Andrés de Teixido, ida y vuelta. Pero una vez que dejó de trabajar Eladio no se detuvo, pues ni la pandemia logró que dejase atrás su afición por el ciclismo. Durante esta etapa de restricciones el pontevedrés dio la vuelta a la Península incluyendo Portugal por el exterior sumando un total de 4.210 kilómetros. Según asegura “la aventura es lo que me motiva, aunque es algo durísimo y te encuentras en muchas ocasiones con problemas, con días de lluvia, en tierra de nadie sin saber que hacer”. Pese a tener que dejar otra de sus grandes aficiones como era la pesca submarina deportiva por problemas de oxígeno en sangre, este nuevo hobbie no tiene fecha final, pues según asegura “esto no pienso dejarlo a corto plazo”. Con aún la emoción en el cuerpo tras este gran recorrido, Eladio agradece a sus amigos, familia, medios y a su patrocinador Froiz este nuevo reto. Sin embargo, no pierde el tiempo y el pontevedrés ya tiene en mente su próximo destino. “La próxima aventura es Oslo, aunque no me comprometo, pretendo hacerla el año que viene” señala. Aunque no es algo que tenga de todo claro, el ciclista intentará tomar destino a la capital noruega. Pero antes de esta próxima trayectoria, Eladio afirma que deberá cambiar la estructura de su bicicleta para poder recorrer el norte en las mejores condiciones. Así, Eladio Paz no deja de añadir sellos y rellenar libretas con todos los kilómetros y países que visita. De este modo, el ciclista seguirá añadiendo kilómetros y recuerdos en su vida visitando los lugares más emblemáticos de diversos países gracias a este hobbie.