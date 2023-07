“Muchos aficionados del norte de Portugal van a los toros a Pontevedra, es una referencia”

El torero portugués más destacado de los años 80 y 90 Victor Mendes es uno de los que se declara “incondicional” de la plaza de Pontevedra, a la que señala también como un referente de la afición lusa.

–¿Cómo fueron sus inicios en el mundo del toro?

–Fue por afición, por interés y por vivir en un ambiente muy taurino, tanto en la familia como en la ciudad en la que vivía, que es conocida como “la Sevilla portuguesa”, Vila Franca de Xira. Empecé en las calles jugando con el toro, porque en las fiestas de julio y octubre de aquí de la ciudad tienen la costumbre de soltar toros en la calle, al estilo de Pamplona. Y ahí empezó muy interés, pero la verdad es que lo veía muy difícil (risas).

–¿Por qué mantuvo entonces su vocación?

–Lo hacíamos por la pura adrenalina, por el placer de jugársela. Éramos una cuadrilla de jóvenes con 15, 16 y 17 años, y alguna que otra vez inclusive hubo bronca en casa con los padres, que nos decían que estábamos locos. Pero divina locura, porque la verdad es que en mi tenía ya de alguna forma ese germen del toreo, porque Vila Franca da Xira está situada a orillas del río Tajo, en una región donde están prácticamente centradas todas las ganaderías portuguesas de bravo. Y la relación con el toro es cultural y es tradicional, no solamente en las fiestas sino en las peñas, en los bares y restaurantes. Aquí hay siempre una llamada de atención al mundo del toro, por carteles, por fotos, por una cabeza de toro… Y de aquí salieron también grandes figuras, matadores y rejoneadores. Es una tierra a 30 kilómetros al norte de Lisboa, una zona natural con la belleza del estuario del Tajo y tierras de aluvión muy ricas.

–Hizo usted el paseíllo varias veces en la plaza de Pontevedra…

–Sí, y guardo de Pontevedra bellos y gratos recuerdos. Fui en los años 80 y 90, sobre todo en los 80. Toreé por primera vez a Pontevedra en la llamada plaza antigua, porque aunque sea la misma se modernizó con la cubierta y se volvió un tauródromo, y sigue fiel sobre todo a la tradición de organizar feria. Yo viví ahí un gran ambiente, ya por entonces se llenaba la plaza. Recuerdo la gente y que las peñas eran encantadoras y ruidosas (sonríe) y creo que lo siguen siendo. Y, sobre todo, recuerdo que era un punto de encuentro de aficionados de pasaban sus vacaciones en las Rías Baixas y que tenían un factor común, que era ir a los toros y vivir ese momento álgido de la fiesta en Pontevedra.

–¿Recuerda algún susto?

–Alguno que otro. No solamente por las cornadas sufridas por algunos de mis compañeros sino por un integrante de mi cuadrilla, Ángel, pero al final se olvida. El recuerdo es maravilloso y en Pontevedra nos atendieron de maravilla y disfrutamos mucho de la hospitalidad de esa ciudad que en esas épocas de feria es caliente, es abierta, y ahí he disfrutado y he triunfado.

–Destaca el elevado número de aficionados portugueses que acuden a la feria de la ciudad del Lérez

–Muchos aficionados del norte de Portugal van a los toros a Pontevedra, para ellos es una plaza de referencia, inclusive tengo amigos, un gran grupo de aficionados de Oporto, que me acaban de confirmar que irán todos. Y es que este año los carteles están muy cuajados, están presentes verdaderas figuras del toreo, son carteles dignos de Madrid o de cualquier plaza de toros de primera categoría. Creo que es imposible cuajar mejor los carteles que los de este año. Lo que sí echo de menos, y tendría que ser un esfuerzo de todos volver a ella, es una feria de cuatro o cinco corridas de toros, como la que había. La plaza se llenaba y había un gran ambientazo, y yo mismo estoy pensando en acercarme y disfrutar de la feria, la buena gastronomía y la hospitalidad de esa ciudad. ¡Que viva la Pontevedra taurina!