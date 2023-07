“El objetivo es ser ambiciosos y conseguirlo todo”

A una semana para arrancar la pretemporada con el Pontevedra, el entrenador, Yago Iglesias, analiza cómo está yendo la planificación del próximo curso en Segunda Federación y cómo es su proyecto para la entidad granate, que quiere que sea ambicioso y a largo plazo.

–¿Qué le convenció del proyecto del Pontevedra para la próxima temporada?

–Cuando un club como el Pontevedra, con la historia que tiene, la afición y el nombre que tiene, se pone en contacto con un jugador o un entrenador tampoco hay mucho que pensar., sobre todo cuando eres gallego y sabes lo que el Pontevedra representa, no solo a nivel gallego, sino a nivel nacional. Además, estudié la carrera de INEF en Pontevedra, estuve viviendo aquí nueve años.

–¿Qué falló hace dos veranos, cuando estuvo negociando con el club y finalmente no se cerró el acuerdo?

–No sé si falló algo o no falló nada, simplemente que las cosas se dan cuando se tienen que dar. Los clubes toman una serie de decisiones según el momento. Digamos que en ese momento no fue adelante, cosa que suele pasar a menudo en el fútbol y en la vida. Las cosas no se dan en un momento y sí se dan en otro. Lo bueno de esto es que, como tú dices, hace ya unas temporadas se habló, no se dio, pero ahora sí, eso hace ver que siempre hubo interés por las dos partes.

–Estuvo entrenando en la base del Pontevedra en la temporada 2009-2010, hace 14 años. ¿Se ha encontrado un club muy diferente ahora?

–El Pontevedra siempre ha tenido una magnitud enorme, pero sí es cierto que a mí me hace mucha ilusión me hablan de un proyecto a medio o largo plazo, me hablan de que quieren hacer cambios a nivel estructural, a nivel de forma de trabajar, y que hay que hacer un proyecto transversal desde el primer equipo a la cantera. Uno de los principales cambios que hay es la entrada de Charles en la Dirección Deportiva y en la Secretaría Técnica. Es un emblema para el club, una persona que es no sé si un héroe, pero sí muy importante como futbolista y ahora empieza una etapa nueva con mucha fuerza, con mucha ilusión, con ganas de trabajar mucho y de conseguir grandes cosas para el Pontevedra, y eso nos lo ha transmitido desde el primer día. Nosotros, mi cuerpo técnico y yo, estamos muy ilusionados y muy contentos de ser el primer cuerpo técnico de la era Charles en el Pontevedra. Creo que todos vamos en la misma línea, esa línea de tener mucho gusto, de querer trabajar mucho, siempre desde la humildad, y a partir de ahí, de crecer todos juntos de la mano.

–Ahora que habla del cuerpo técnico, ¿contará con gente que ya está en el club o se traerá a personas de su confianza?

–Viene conmigo Álex Otero, que es la persona con la que llevo ya 10 años, mi mano derecha. A partir de ahí, estamos terminando de confeccionar el resto del grupo. Habrá gente que ya está dentro del club, otros que se está viendo para traer de fuera, pero siempre todos bajo unas premisas de que es gente con ilusión, con profesionalidad y con ganas de trabajar, sobre todo de querer trabajar en equipo.

–Hablaba también de un proyecto a medio-largo plazo, pero solo ha firmado por una temporada. ¿Cuál es el motivo?

–Siempre, en todos los clubes que he estado, aunque han sido etapas más largas, como la de Compostela, que fueron 5 años, o la de Zamora, que fueron 2, es cierto que siempre hemos firmado un año aunque los proyectos duraran más. El fútbol es muy caprichoso. Se habla de proyectos o de ideas a dos años o tres años, pero al final los resultados son los que marcan. Yo también creo en la palabra de la gente, en la intención, y vengo con la idea de estar muchos años en Pontevedra. Creo que lo mejor es que te vean trabajar, que el club vea cómo nos desarrollamos en el día a día, y a partir de ahí, evidentemente apoyado por los resultados y consiguiendo los objetivos, llegado el final de temporada, pues renovar.

–¿Cómo está siendo la planificación de la plantilla? ¿Tiene participación directa en las decisiones que se están tomando?

–Es que esta época del año, desde mi punto de vista, es la más importante porque es donde firmas el material humano con el que vas a trabajar, los jugadores, el que al final te va a marcar la consecución de objetivos o no, el modelo de juego ese tan famoso del que los entrenadores hablamos, el cómo vamos a jugar y demás, todo tiene mucho que ver con el perfil de jugadores que tenemos. En este momento el máximo responsable y el que más trabajo tiene es Charles y la Secretaría Técnica. Es cierto que estamos continuamente todos los días hablando y todos los jugadores con los que estamos hablando, que nos planteamos, son de mutuo acuerdo. Evidentemente, hay ciertos jugadores que a lo mejor los puedo proponer yo, pero siempre intentamos verlos y llegar a un punto en común.

–¿Qué fútbol quiere que haga el Pontevedra de Yago Iglesias?

–Estamos en el momento de firmar a los jugadores para llevarlo a cabo. Me gusta que mis equipos sean valientes, me gusta que jueguen en campo contrario, que dispongan de la pelota, aunque también conociendo la categoría como la conozco, sabiendo los rivales que hay y los distintos contextos en cuanto a campos, estamos intentando hacer o confeccionar una plantilla con muchas variantes para poder adaptarnos a las distintas circunstancias.

–¿Qué objetivo le ha marcado el club?

–Yo el primer objetivo que me planteo es hacer un equipo lo antes posible. Las notas se dan en mayo y los objetivos se cumplen en mayo. Evidentemente sabemos el club que somos, sabemos a dónde venimos. Siempre que hay un descenso y un equipo llega de categoría superior a una inferior siempre es el máximo candidato a conseguir otra vez el ascenso, con eso tenemos que convivir. Pero también hay que saber que esta categoría es muy igualada, solo hay que ver la clasificación de la temporada pasada. Tenemos que centrarnos única y exclusivamente en ir paso a paso, intentar firmar a los mejores jugadores para el proyecto, pero siempre con el objetivo de ser ambiciosos y conseguir todo.

–¿Qué mensaje le envía a la afición para ilusionarla después del descenso?

–Yo espero y deseo ver un Pasarón como se vio en algún momento de la temporada pasada en Primera RFEF o incluso como en Copa del Rey. Para nosotros la afición es fundamental y espero que responda, que venga a animar a su equipo porque estoy seguro de que el equipo le va a devolver esa garra y esa fuerza en el campo.