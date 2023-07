Convivir con la distrofia muscular de Duchenne es un reto diario al que se enfrentan uno de cada 5.000 niños en el mundo, con 20.000 nuevos casos en el mundo cada año. Los afectados por esta dolencia degenerativa infantil sin cura experimentan una progresiva debilidad en sus músculos, hasta el punto de quedarse en silla de ruedas en torno a los 12 años de vida, con unas expectativas de vida cercanas a los 30 años.

Para poner de relieve la problemática que supone esta enfermedad rara, la Asociación Masga (Marín aporta su grano de arena) impulsa desde el pasado verano en las pistas del Colegio San Narciso de Marín un torneo benéfico de pádel anual, en el que los participantes pueden hacer sus donaciones para seguir investigando y aportar soluciones a una afección que no tiene cura.

Esta semana, las pistas del centro educativo marinense sirvieron de nuevo para esta causa, con la filmación de un vídeo promocional que se presentará próximamente con motivo de la segunda edición de esta jornada deportiva, prevista para el próximo 9 de septiembre, coincidiendo con el fin de semana en el que se celebra el Día Mundial sobre la Concienciación de la enfermedad de Duchenne, el 7 de septiembre.

No obstante, desde Masga aguardan que la secuela del primer torneo deje tan buenos resultados, o mejores, que la edición inaugural, en la que jugó medio centenar de personas y se recaudaron más de 2.200 euros para la labor de investigación que se lleva a cabo desde la Asociación Duchenne Parent Project España.

Un éxito benéfico que llevó a este grupo de amigos en origen a montar un colectivo oficial para seguir recaudando fondos. Su presidenta, Beni Piñeiro, lo recuerda a través de su hijo, que padece esta dolencia. “Mi hijo tiene distrofia muscular de Duchenne. Un grupo de amigos, al conocer esta enfermedad que tiene mi hijo, pues empezamos a organizar un torneo. Buscábamos una idea, un evento solidario para recaudar fondos y donarlos a la asociación Duchenne Parent Project, que los invierte en investigación. Como esa asociación es nacional, creamos Masga, para realizar aquí actos benéficos para esta enfermedad u otra. Lo dejamos abierto porque nunca se sabe. Este año creamos la asociación, aunque el año pasado ya hicimos el torneo”, asegura Piñeiro, que lidera como madre este colectivo junto a otros padres que también viven de primera mano esta situación.

“Mi hijo no lleva una vida como la de otros niños. Los músculos de cualquier persona se reparan. Hay una proteína que se llama distrofina, que los repara cuando se dañan. Los niños que sufren Duchenne no tienen esta proteína, con lo cual sus músculos no se reparan, desaparecen y ese tejido se convierte en grasa. Llama mucho la atención porque los ves en la playa y parecen niños musculados, pero eso todo es mentira. No es músculo. Hay un proceso de descomposición del músculo e inflamación, que acaba siendo sustituido por tejido graso”, afirma la presidenta de Masga, en cuanto al día a día de un paciente de Duchenne.

Ensayos clínicos

En cuanto a los avances de una enfermedad como esta, sin cura, Piñeiro cree que se están dando pasos hacia adelante a la hora de alargar la esperanza de vida y la autonomía de sus pacientes. Todo ello, gracias a asociaciones que luchan día a día por seguir investigando.

“No hay cura. Ahora mismo tenemos varios ensayos clínicos, como el de Pfizer en Barcelona, que se cree que generan esta proteína. Se necesita que las farmacéuticas vengan a España para tener opciones. Entre que empiezas un ensayo clínico en fase 3, que es cuando pueden entrar los niños, hasta que ese medicamento se apruebe, pueden pasar de 10 a más años. Los niños que ya están en un ensayo clínico y que ese medicamento o tratamiento les da algo de calidad de vida. Con estos nuevos tratamientos, estamos intentando cambiar lo que es la historia de la enfermedad”, pondera Beni, que subraya que, por ahora, solo los corticoides logran prolongar la calidad de vida y la masa muscular de los niños, a riesgo de sufrir efectos secundarios si se toman en elevadas dosis.

A pesar de las dificultades que plantea la enfermedad, e involucradas las familias de los pacientes en ese trabajo constante por seguir mejorando, la Asociación Masga, que pide en todo momento apoyos de colaboradores, negocios e instituciones, se plantea un futuro en esa misma línea. “Queremos hacer más actividades, y si puede ser, relacionadas con el deporte. Para eso, buscamos apoyo de instituciones y de empresas”, concluye.