Javier Casal es periodista y dirige el programa Hora 14 en la Cadena Ser. “Para muchos yo soy el que sale dando noticias por la radio a la hora de la comida. Pero en Marín soy el hijo de Pichichi. “Pichichi pequeno” , un sobrenombre que reivindicó ayer al leer el pregón de las Festas do Carme, cuajado de historias de ida y vuelta.

Entre ellas, la suya propia, “que es la de mi familia pero que es común a muchas vidas en Marín”, explicó, “naces en Marín y llegado el momento te vas, te marchas a estudiar, a trabajar fuera, te vas a la mar… Pero a Marín siempre vuelves. Seguramente más de lo que puedes pero menos de lo que quieres”.

Explicó que su pregón “son Historias de “Marín e volta”. Como la vida de Carlos, mi suegro que durante años sorteó las olas del Gran Sol mientras una familia rompía la normalidad de la ausencia, ese día que Carlos entraba por la puerta de casa”.

Y es que las familias de la localidad “saben bien lo que son muchas Navidades sin un padre sentado a la mesa el día 24 de diciembre”.

También está la historia de sus padres, distinta pero igualmente común, recordó, “Elisa y Pichichi se fueron a Alemania a principios de los 60. Ellos no se fueron a la mar. Se fueron a montar coches en la Wolkswagen, porque aquí, en aquel momento, era mejor estampar muchos sellos en el pasaporte que quedarse en casa…

No fue el único relato familiar, sino que recordó que “mi padre montó la primera autoescuela que hubo en Marín. Y empapeló los bares con un calendario con este lema. “Se quieres ser tan listo coma min, vai a Autoescola Marín”. Ahora los modernos dirían que es un “claim” con mucho “flow”. Entonces era una ocurrencia de Pichichi”.

El periodista evocó el Marín de su infancia, en el arranque de los años 70, cuando “el colegio de los Paules estaban en el parque Eguren. Yo estudié en Chan do Monte, cuna de Os Chaneiros. Los híbridos del momento eran el 600 o un 850. El transporte público más veloz era el Trole. La Campana e O Caixón eran los súper de referencia y las noches del Vergel, lo más top del “moderneo” de la época”.

La “ruta del chiquiteo”, explicó, “arrancaba en La Palmera y esa carrera de pipotes acaba en el Bar Magariños -propiedad de Jesús y Maruja y su hija Maribel. El Magariños era la última parada que hacía mi padre antes de volver a casa”.

En este repaso a sus vivencias el profesional no olvidó la primera vez que se puso delante de un micrófono en el Ateneo. Se refirió asimismo a “la radio pirata que monté en casa de mis padres y en la que hacíamos programas mi amigo Espiña, Daniel… Programas en los que no quedaba títere con ca”; y también a “los años en Radio Pontevedra, mi casa. Y esto tampoco es un cumplido. Allí conocí a Ro, a Rosa Ardá, la hija de Carlos y Sefa, la que esperaba a su padre volver de cada marea. Una cañoteira que me aguanta desde hace 30 años y que tuvo a bien darme el “Sí quiero” en el salón de plenos del Concello”.

La lectura del pregón tuvo lugar en la Alameda y fue uno de los actos centrales de una jornada que también incluyó la actuación musical de Lucía Pérez y el Marín Dance Festival en el parque Eguren.

Las fiestas continuarán hoy en la Alameda, donde de nuevo podrán degustarse los vinos de las bodegas Ribeiras do Morrazo y donde protagonizará distintos pasacalles el Grupo de Gaitas Carballido. A partir de las 20.30 horas tomará el relevo la charanga Jalácticos, que será la encargada de realizar distintos pasacalles por la villa, mientras que el parque Eguren será escenario a partir de las 21. 30 de Lingua Guapa.

Por su parte, la Mostra de Artesanía abrirá mañana a las 20 horas en la Alameda.