El alcalde de Poio, Ángel Moldes, asegura que el gobierno local no renuncia a la rehabilitación y ampliación del Centro Social de Arén, en Samieira. Explica que ya está trabajando con los técnicos “para desbloquear este proyecto y no perder la subvención”. Esta ayuda “corre peligro porque no hay fondos propios disponibles para cumplir con la aportación que tiene que hacer la administración local” (120.000 euros) y, además, “estaban incumpliendo con todos los plazos marcados”, señala.

“Las obras tendrán que haberse iniciado este mes, y aunque sabían que estaban incumpliendo y que la subvención estaba en riesgo”, asegura que el anterior gobierno local “siguió dando por hecho a los vecinos esta inversión”.