El secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, hizo ayer en Barro un llamamiento a aglutinar el voto útil “en una bandera y un capitán de barco que sea el PSOE”, dirigido por Pedro Sánchez, como único camino para impedir que se imponga el programa político de la ultraderecha. Así lo dijo antes de participar en un almuerzo con la militancia junto con varios candidatos socialistas al Congreso y al Senado, como David Regades, María Adrio o Paula Fernández Pena.

El responsable socialista emplazó a no desperdiciar ningún voto recordando que en las últimas elecciones generales hubo en Galicia 96.000 votos que fueron a parar a formaciones de izquierda que no obtuvieron representación. Llamó a la movilización “de todo el pueblo gallego” para que a partir del 23J “tengamos un gobierno progresista que garantice los derechos de las mujeres, de los pensionistas y de las clases medias”.

Pidió el apoyo de los gallegos y gallegas “en el momento más crítico de la historia” frente a la UTE –Unión Temporal de Empresas– de un PP y Vox “en blanco y negro, que quieren hacer retroceder 40 años los derechos de los trabajadores, de los pensionistas y también de la cultura”. “Después no lloremos y no tengamos que llenar las calles con manifestaciones que no valdrán de nada”, recalcó.

Formoso se dirigió al ex presidente de la Xunta y actual candidato del PP para pedirle que aproveche su visita a Galicia este fin de semana para “aclarar” que su propuesta de gobierno incluye “un vicepresidente que niega el cambio climático, que niega la igualdad de derechos de mujeres y hombres y que niega el proyecto europeo”.