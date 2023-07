Feijóo encabeza un multitudinario mitin en el que pide el voto para “recuperar la confianza”

Más de 10.000 asistentes (12.000, según las fuentes del partido), pantallas, retransmisiones en directo, abanicos como regalo, cientos de banderas y la presencia de varios de sus principales líderes, también históricos. El Partido Popular ha querido visibilizar este domingo su potencia electoral y convocó a militantes de toda Galicia en su plaza talismán, la plaza de toros de Pontevedra, para arropar al presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, en el mitin más multitudinario de la campaña y en el que pidió el voto para “devolver las instituciones a sus propietarios” y recuperar “la confianza en el Gobierno”.

Un total de 130 autobuses trasladaron a los participantes desde Ortigueira, Ribadeo, Lalín, Antas de Ulla… “De todos los lugares hay gente”, resumió el presidente del PP gallego, Alfonso Rueda, “que hoy madrugó mucho” para dar la bienvenida a Feijóo en el mitin central de los populares. También agradeció el esfuerzo para poder celebrar este baño de masas de los cuatro presidentes provinciales, entre ellos José Manuel Baltar, al que calificó de “ejemplo de generosidad” y de alguien que ha decidido “que el partido está por encima”, en alusión a su renuncia a la presidencia de la Diputación de Ourense para que esta pudiese continuar en manos del PP.

Los cuatro presidentes figuraron entre los invitados de excepción, al igual que el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy, el ex presidente del Consejo de Estado José Manuel Romay Beccaría, que a sus 89 años fue uno de los más ovacionados, la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, y los cabezas de lista por Pontevedra al Congreso y al Senado, Ana Pastor y Pepa Pardo.

Ésta fue la encargada de dar la bienvenida a Núñez Feijóo, recibido con gritos de “presidente, presidente” que se repetirían en distintos momentos y, especialmente, durante su intervención. Lo precedió Mariano Rajoy, que reconoció que la plaza pontevedresa “me trae los mejores recuerdos” de sus más de 40 años como militante y “seguirá siendo nuestro talismán... Pido ser convocado aquí dentro de no mucho tiempo”.

Mariano Rajoy afirmó que la mayoría social española sufre un profundo hartazgo fruto de “tanta división y de tanto enfrentamiento”, con lo que precisa de “sosiego” y “serenidad” para abordar los retos que tienen por delante.

El ex presidente afirmó que la mayoría social española sufre un profundo hartazgo fruto de “tanta división y de tanto enfrentamiento”, con lo que precisa de “sosiego” y “serenidad” para abordar los retos que tienen por delante.

Los cuatro presidentes provinciales del PP, entre ellos Baltar, figuraron entre los invitados de excepción, al igual que el ex presidente del Consejo de Estado José Manuel Romay Beccaría, que a sus 89 años fue uno de los más ovacionados

“Es necesario un estilo distinto en el Gobierno de España. Eso es lo que piensa la mayoría. También muchos que no nos han votado en otras ocasiones”, reflexionó el ex mandatario.

Dio paso a Alfonso Rueda, que agradeció a Feijóo “una campaña tan a la gallega, que empezó en Os Peares, un candidato de aldea” y celebraba hoy su acto central en Pontevedra.

El presidente del PP gallego le prometió un “resultado histórico” en la Comunidad, que será un “pilar de la victoria”, aseveró, del próximo día 23.

“Quedan muchas cosas por hacer, estás en tu momento, como dice el eslogan. Es el momento de exportar nuestro ‘sentidiño’, de hacer política a la gallega, entendiendo que España es plural, le va a venir bien. Es el momento de decir basta de aguantar desprecios a Galicia, de castigar a Galicia”, enfatizó.

Rueda agradeció a Feijóo “una campaña tan a la gallega, que empezó en Os Peares" y celebraba ayer su acto central en Pontevedra, y le prometió un “resultado histórico” en la Comunidad, que será un “pilar de la victoria” del próximo día 23

En Galicia, destacó, “no existen los extremos, aquí hicimos que desapareciese Podemos del Parlamento (las confluencias) y ahora, se llamen como se llamen, Feijóo lo volverá a hacer en España”, ha proclamado Rueda, sin referencias a Vox, que en Galicia nunca ha contado con representación ni en el Parlamento ni en el Congreso.

Alfonso Rueda recibió las felicitaciones de los asistentes. El pasado sábado cumplió 55 años, como recordó Pepa Pardo, momentos antes de que el presidente gallego explicase que “aquí comenzó todo en 2009, el año del cambio”. Los siguientes, añadió, fueron los años de la “confirmación”, incluido 2012 pese a la situación de crisis y los recortes que hubo que asumir.

El popular emplazó a quien “dude de qué puede hacer Feijóo por España”, que mire “lo que hizo por Galicia”. “Lo hizo aquí y volverá a hacerlo”, ha enfatizado, para citar, entre otras medidas, que Galicia ha sido la primera comunidad con las escuelas infantiles gratuitas para todos los niños de 0 a 3 años o que “lo primero que hizo Feijóo aquí fue bajar los impuestos” con más de 1.500 millones ahorrados a los gallegos y “salieron del paro más de 60.000 personas”.

También enumeró algunas de las cuestiones que abordará con Feijóo si alcanza la Moncloa, como los trenes Avril o la Ley del Litoral recientemente aprobada en la Cámara gallega. En este punto, criticó al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, que comparó la normativa con una “declaración de independencia”.

“Hasta ahí podríamos llegar, esos disparates no se pueden volver a decir”, lamentó Rueda, que extendió sus críticas al Bloque Nacionalista Galego. Lo acusó de ser “el único partido nacionalista” que logró “cero” compromisos de Sánchez pese a investirlo: “No saben ni hacer chantajes, no es que no lo intentasen”.

Por su parte, Feijóo aseguró que en Galicia “el PP tuvo votantes del PSOE, de Ciudadanos, de Vox”, de modo que ve “posible” renovar ese éxito en España porque la mayoría prefiere el entendimiento, “la firmeza en los principios que la intransigencia en los extremos”, “la buena gestión que impuestos para intentar comprar voluntades” o “el servicio público con humildad, que la arrogancia desde el poder”.

Se comprometió a cambio a romper los “bloques” y recuperar los pactos de Estado y a ser un “presidente para todos” del que los españoles digan al fin de su mandato “no nos has engañado... Nos habrás gustado más o menos pero has sido un presidente honesto”. Así, pidió un voto de cambio para que tras el 23-J “nos podamos volver a fiar del Gobierno de España”.

También solicitó un voto contra los que fían todo a un “supuesto miedo”, en alusión a las advertencias sobre un gobierno en coalición con Vox, y apeló a un cambio como el de Felipe González en 1982 y “romper los bloques políticos que ha construido el sanchismo”.

Feijóo aseguró que en Galicia “el PP tuvo votantes del PSOE, de Ciudadanos, de Vox”, de modo que ve “posible” renovar ese éxito en España porque la mayoría prefiere el entendimiento, “la firmeza en los principios que la intransigencia en los extremos”

Feijóo recalcó la importancia de la palabra dada. Prometió que “no seré Pedro Sánchez, seré el que conocéis y habéis votado: un convencido de las posibilidades que tiene este país y un presidente para todos, me voten o no”.

Destacó que los que “dividieron y ahora ya no pueden ganar”, “lo fían a tener una carambola para volver a bloquear la gobernabilidad de España” tras las elecciones del 23 de julio. “¿Os acordáis de aquello del ‘no es no’ y que parte del ‘no’ lo han entendido? Pues digo que no vuelvan a hacer el no es no, vamos a votar por el sí es sí y que no vuelvan a bloquear España como se la bloquearon al presidente Rajoy, como lo intentó dos veces hasta que lo echaron”, apostilló.

Feijóo no ocultó su satisfacción por volver a la plaza talismán de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia, desde la primera cita en la que concurrió tras suceder a Manuel Fraga en 2009. Recordó que ese año hizo campaña con el eslogan “Chegou o momento” y “hoy volvemos a decir es el momento del cambio en España. Es el momento de España”, afirmó ante la ovación de los simpatizantes.

“Ganas de ganar y ganar con ganas, vamos a ello”, los arengó, haciendo suyo el reclamo con el que Isabel Díaz Ayuso se hizo con la mayoría absoluta en Madrid