Casas eficientes y de madera, en boga entre los arquitectos pontevedreses

Los estudios de arquitectura de Pontevedra detectan un interés creciente por reconectar con el entorno, lejos del casco urbano, y por la eficiencia energética en las nuevas construcciones. “Ahora mismo hay mucha inversión en rehabilitación, sobre todo gracias a los programas que promueve el Estado, pero la gente sigue apostando por la obra nueva fuera de la ciudad”, señala el arquitecto José Carlos Mera, de Santos y Mera. Las zonas más cotizadas en los últimos tiempos son los entornos próximos a la ría de Pontevedra, y la costa en general: Poio, Marín, Bueu, O Hío… Los clientes buscan sobre todo tener sol y vistas, cosa que hace unos años querían para la segunda vivienda. “Ahora se dieron cuenta de que les compensa vivir ahí todo el año. Lo de la segunda vivienda ya no se lleva tanto como antes”, dice José Carlos.

En el estudio que comparte con José Jorge Santos van evolucionando a la par que la arquitectura de vanguardia, y eso es lo que ofrecen a su clientela: viviendas con sistemas como el Passive House, que permite que el recubrimiento de la casa actúe como la piel del hogar manteniéndolo a raya de los cambios en la temperatura exterior.

Un caso paradigmático que muestran es el de una casa familiar en Lérez, datada de 1912, que han conseguido moldear según las necesidades de sus inquilinos y las demandas del siglo XXI: “Hay que adaptarse al entorno para crear una Passive House, y hay unos estándares altos para obtener el certificado. En las rehabilitaciones es mucho más difícil, por ejemplo, porque las casas con cierta antigüedad llevan piedra y trabajar con ella es complejo”. En este caso, rehabilitaron la casa combinando la piedra ya existente con cinc. Esto deja patente también la apuesta por usar nuevos materiales, como la cada vez más extendida madera.

Desde la pandemia, las personas se han vuelto más conscientes del hogar que habitan y de su relación con los espacios. Por eso, han aumentado las reformas, en las que normalmente se pide concepto abierto y conexión con el exterior. En Nan Arquitectos, Alberto F. Reiriz y Vicente Pillado son conscientes de la importancia del confort, y por eso ofrecen soluciones adaptadas a cada zona y a cada cliente. Siendo un estudio de Pontevedra, algunos de los proyectos que les encargan son para alquiler vacacional –especialmente en las zonas de costa– y requieren unas condiciones diferentes a una vivienda de uso habitual, pero la misma calidad en los acabados y en el desempeño eficiente.

Reiriz señala que tienen muchas reformas en el centro de la Boa Vila: “Sobre todo edificios antiguos y de los años 60 y 70, pero también obras nueva de veraneo. Lo que ás hacemos sin duda es vivienda nueva en la zona de Marín como Aguete, Mogor o Seixo”.

También han constatado el interés creciente por probar a construir con madera, alejada del tan común granito gallego. De hecho, desde las administraciones hay subvenciones para que la madera se convierta en el principal material para la construcción. “La gente pide mucho “Passive House” y otros sistemas de aislamiento térmico. La madera es muy útil, pero aquí aún no hay costumbre como en los países nórdicos, por ejemplo. Una vez un cliente me dijo que prefería hormigón y no madera porque quería la casa para toda la vida”, cuenta Reidiz. No sabía que la madera es más que duradera y que todas las calidades que se piden para obtener el certificadoenergético (Passive House mediante o sin él) siguen unos parámetros muy elevados.

Desde el estudio Santos y Mera explican que otra novedad que han ido comprobanda en la demanda de sus clientes en los últimos años es que, mientras que hace tiempo el pontevedrés buscaba segunda vivienda, ahora elige construir fuera de la ciudad directamente para vivir todo el año. Como ellos mismos reconocen, “Hay clientes más y menos ambiciosos”, señala José Carlos desde su céntrico estudio de la ciudad del Lérez. Entienden lo que busca cada persona que acude a ellos y confía en dejar su proyecto en sus manos, pero como buenos profesionales, ellos los guían siempre para crear la mejor obra y el mejor diseño posibles. Al contrario que hace poco menos de una década, cuando la segunda vivienda quedaba relegada a un uso esporádico porque a menudo no resultaba lo bastante confortable para estar en determinadas épocas del año, ahora los clientes de estos estudios “van a pasar fines de semana, las vacaciones de todo el añocomo Semana Santa, Navidades...” y es que, al final, si una construcción es cómoda y de calidad es normal que no la quieran tan solo para veranear. Ni que decir tiene que los estudios continúan diseñando casas para la temporada estival e incluso para alquilar directamente, pero no es la más habitual: “Hay quien tiene terrenos y quiere aprovecharlos de alguna forma, por eso construye”. En Nan Arquitectos, por ejemplo, han diseñado alguna casa pensada para alquiler vacacional de forma particular o incluso como Airbnb. En un caso concreto, el cliente les pedía una casa moderna para alquilarla y de bajo presupuesto, situada en Vilagarcía de Arousa. Llevaron a cabo un proyecto con todas las calidades pero pensadas para “un usuario efímero”.