La reforma de la Praza do Mar y de la de Os Barcos, en pleno puerto deportivo de Sanxenxo y uno de los centros neurálgicos del verano en la localidad, no se paralizará durante la época estival. Mientras las obras en la PO-308 en Portonovo sí se suspendieron hasta septiembre para no interferir en la actividad comercial y turística, el Concello opta por mantener los trabajos de la “Batea en Tierra” por dos razones: “La zona está perfectamente vallada” y “para no afectar a los plazos de ejecución”.

El elemento central de la primera fase del proyecto es el talud ajardinado entre las dos plazas, la situada sobre el aparcamiento y la de Os Barcos. El diseño de lo que será el futuro sendero que comunique ambos espacios ya está delimitado en la obra. Se suprimen así las gradas existentes hasta ahora. Tras el alzado de los muros de contención se ha dado paso a la pavimentación y al talud que tras el verano acogerá la plantación de distintas especies arbóreas a uno y otro lado de la senda. Se ha optado por introducir especies autóctonas por su resistencia a los vientos, la salinidad y su bajo consumo de agua. De hecho, solo necesitarán riego el primer año y medio desde su plantación. El objetivo es la creación de “un auténtico pulmón verde en pleno centro urbano de Sanxenxo, en el que se plantarán 33 árboles (pinos y tamarices), 4.369 arbustos de ocho variedades diferentes y un total de 10.289 plantas. Las especies serán autóctonas, de diferente porte y con distintos estados de floración que permitan tener una variación cromática a lo largo del año”, según destaca el Concello. Se mantiene un acceso rodado al puerto pesquero por el exterior de la plaza, con carácter restringido. El aparcamiento conserva las plazas actuales. Se mantienen todos los locales comerciales en concesión, sin intervención ninguna, ajustando para ello la pendiente del jardín. La intervención de esta fase contempla también la rehabilitación y mejora del pavimento en la Praza dos Barcos y su integración dentro del proyecto, la redistribución del mobiliario urbano existente y la simplificación y unificación de todos los elementos de señalética.