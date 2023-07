El tirón de los puertos deportivos: Pontevedra y Sanxenxo cubren en verano todos sus amarres

Los puertos deportivos en las localidades de Sanxenxo y Pontevedra vuelven a llenarse. El inicio del verano completa los amarres de estos enclaves de la ría tras el fin de la pandemia del COVID-19. El puerto Juan Carlos I de Sanxenxo, que gestiona la empresa municipal Nauta ya tiene cubiertas la totalidad de las reservas de plazas para los próximos meses de julio y agosto. La temporada de verano provoca la ocupación total de los 450 amarres de este recinto. Lo mismo ocurre con el puerto deportivo del Club Naval de Pontevedra en el río Lérez, pero en su caso no supera las ochenta embarcaciones de las 120 plazas totales. La razón, que un tercio de ellas está inutilizado por el retraso del dragado del río.

La demanda de los alquileres para embarcaciones en el puerto de Sanxenxo se dispara en estos meses de verano. El puerto deportivo de Sanxenxo que comprende una lámina de agua de 90.000 metros cuadrados, 450 puntos de amarre y más de 25.000 metros cuadrados de espacio peatonal logra la plena ocupación.

La llegada del turismo en estos días de verano se hace notar. Las embarcaciones de recreo regresan a las rías en la época estival. De este modo, la vuelta a la normalidad tras la pandemia del COVID produce un aumento de la demanda en los puertos deportivos.

Desde Nauta Sanxenxo inciden en el interés creciente de embarcaciones cada vez más grandes, ya que se eleva la demanda para atracar unidades de más de 18 metros de eslora. En cambio, el Club Naval de Pontevedra, que cuenta con una totalidad de 120 plazas, solo dispone de dos tercios de sus espacios, pues unos 40 están inutilizados por el retraso del dragado del río.

El Club Naval sigue a la espera de una solución del dragado del río Lérez para sanear el fondo. La inutilidad de sus espacios, debido a la acumulación de lodos y sedimentos en el fondo de la ría producen la indisponibilidad del primero de sus pantalanes. En 2017, Portos de Galicia anunció un proyecto de dragado del río. El objetivo principal de este diseño consistía en alcanzar una cota de -3 metros, es decir suprimir las capas de ese grosor en la mayor parte de las zonas de actuación.

Así, este proyecto tenía como finalidad básica “la recuperación de los calados dentro del ámbito, mejorando así las condiciones de operatividad y de seguridad del canal de navegación y de la zona portuaria interior”. Pero la falta de un lugar donde depositar esos lodos tras su retirada, frena desde hace años el proyecto. El Ministerio para la Transición Ecológica prohibe el uso del entorno de la Illa de Sálvora y Portos de Galicia no encuentra espacio alternativo.

Desde hace años, la junta directiva del Club Naval de Pontevedra reclama su ejecución pues poco a poco el puerto deportivo podría perder varios de sus pantalanes. Pese a la gran cantidad de protestas para recordar las promesas incumplidas de la administración el Club Naval de Pontevedra aún se encuentra a la espera de una solución. El puerto deportivo sigue exponiendo la necesidad de retirar el fango del río, pues su segundo pantalán se encuentra en dificultad de utilidad cuando hay mareas vivas. “Alguna solución tendrán que buscar, no se donde van a tirar esos lodos, pero no podemos seguir así”, expone Carlos Paz, presidente del Club Naval de Pontevedra aún a la espera de una solución. La acumulación del lodo en las instalaciones del Club Naval está ocasionando un inconveniente cada vez mayor para el puerto deportivo, pues pese a que exista una mayor demanda en esta temporada de verano no disponen de los espacios necesarios. La falta de solución ante esta problemática podría suponer a largo plazo una pérdida de más de sus espacios poniendo en riesgo el puerto deportivo de Pontevedra.