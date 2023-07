Marín ya tiene todo preparado para las Fiestas del Carmen, que arrancan el viernes. Al margen de la actividad festiva, el Concello programa un dispositivo paralelo de tráfico y otras medidas. Así, se amplía el servicios de transporte en autobús entre Pontevedra y Marín y se habilitará un espacio de aparcamiento en el puerto los días 7 y 8 y del 12 al 16 de julio, desde las 21.00 horas. Los horarios de la línea de autobuses también se ampliarán para mejor servicio, como se ha hecho en los últimos años, a través de la empresa Monbus. Esto afectará al recorrido durante los días 13, 14, 15 y 16 de julio, realizando salidas desde Pontevedra a todas las horas en punto desde la medianoche hasta las 4.00 horas de la madrugada, inclusive. Por otra parte, las salidas desde Marín se harán a las 0.30 horas, a las 1.30 horas, y así sucesivamente hasta las 4.30 horas inclusive. Para paliar posibles casos de violencia contra las mujeres en las fechas más señaladas se instalarán Puntos Violeta. Estarán disponibles el 7 de julio (concierto de Abraham Mateo), el 8 de julio (Marín Dance Festival) el 12 de julio (Combo Dominicano), el 13 de julio (París de Noia), el 14 (concierto de Furia Joven), el 15 (Orquestra Galilea), el 16 (Orquestra Kubo) y el 16 de agosto por la Festa Corsaria.

Una hora sin ruido

El objetivo es que Marín disfrute de unas fiestas sin agresiones machistas, creando un espacio seguro al que las mujeres puedan acudir en caso de cualquier situación que deseen denunciar o compartir. También tienen una finalidad divulgativa para prevenir situaciones que pongan en peligro a cualquier mujer. Además, de cara a celebrar unas Fiestas del Carmen lo más inclusivas posible, el Concello añadió una novedad a las atracciones este año, y son las limitaciones acústicas hasta las 21.00 horas para que todos los niños con discapacidad tengan la oportunidad de disfrutar de ellas igual que el resto.

Este año no tocaría visita del Rey

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha realizado una primera visita institucional a la Escuela Naval Militar tras su reelección para reunirse con el comandante director Pedro Cardona Suanzes. El objetivo era el de retomar las actividades y actos que marcan el calendario del municipio y en el que ambas instituciones están implicadas. El próximo evento será la jura de bandera del 16 de julio, un acto en el que no estaría presente el Rey Felipe VI ya que solo acude en años alternos, aunque aún no está c errada la agenda. El centro castrense lleva a cabo una serie de obras de mejora en pantalanes, en la explanada principal y en los edificios. “Sabemos que es un día importante para la Escuela Naval y para Marín”, señalaba la alcaldesa, que estudia la posibilidad de aumentar las visitas guiadas que se realizan en la Escuela, de manera similar a las jornadas de puertas abiertas que se realizan cuando desembarga el buque-escuela Juan Sebastián Elcano, en esta ocasión el próximo día 12. Ramallo insistió en que “puede ser interesante organizar visitas dentro de la Escuela para que los vecinos vean de cerca la historia de este centro, que muchas veces es desconocido pero tiene interesantes datos”.