Ágatha Ruiz de la Prada: “Cuento barbaridades que no debería, es una clave del éxito del libro”

El público llenó en la tarde de este jueves la librería Cronopios en la presentación de “Mi historia”, una biografía en la que la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada cuenta “todo”, explica, “desde el principio. Cada 8 o 10 páginas hay una bomba... Cuento todo pero de un modo muy personal y sincero, cuento muchas barbaridades que no tenía que contar, pero creo que es una clave del éxito” de la obra.

Los lectores refrendan esta visión y “Mi historia” está ya en su cuarta edición. La ha presentado en París, México o Chile y en su agenda ya hay fechas marcadas para los debuts en Uruguay, Paraguay, Honduras... También ha prestado su voz para el audiolibro porque, recuerda, “hay mucha gente que no lee, siempre la ha habido”.

No es su caso, como explicó a FARO y momentos después a la gran mayoría de lectoras que llenaron la presentación, ante las que se confesó adicta a la lectura. “Siempre he estado vinculada a la cultura, mi padre era uno de los mejores arquitectos de su generación y un gran coleccionista de arte. Desde pequeña he visitado museos, estudios, galerías.... Me ha salvado la vida”.

Así, cuando Pedro J. Ramírez decidió poner fin a una relación de 30 años “ves que en un segundo cambia todo” y ella pensó “lo primero, me voy al Prado, te puede dar perspectiva”.

Con la cultura, la otra clave de la obra son los afectos. Dedica “Mi historia” a sus amigas, varias de las cuales asistieron a la presentación, en la que la diseñadora fue entrevistada por la periodista Susana Pedreira. Asimismo, acompañó en la mesa a Ágatha Ruiz de la Prada Carmen Peñas, amiga e hija de una íntima de la modista internacional.

Ésta detalló que “su madre es mi mejor clienta, la que mejor lleva mis trajes” y que le encargó “uno de los proyectos más bonitos de su carrera”, su boda en el monasterio de Poio, para la que le dio “carta blanca”. La diseñadora concibió un corazón gigante con 30.000 claveles. No fue menor el esfuerzo en el convite y “cada mesa era una pequeña instalación, hice las ochenta”, así como corazones gigantes que se colocaron en los viñedos y que “se movían con la puesta de sol”.

De la Prada explicó que es “la primera diseñadora” que ha hecho una biografía así, sin filtros. “Antes la gente bien buscaba ser discreta, ahora la mujer más influyente es Kim Kardashian precisamente por ser indiscreta”.

La diseñadora apuntó a mayores a otra clave de vida: el trabajo. “La vida sin trabajo es horrible, ayuda a que se te olvide todo”. Son importantes, recordó, las amigas y hacer planes, “hacer un esfuerzo y salir”.