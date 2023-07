Vecinos de Fragoso y Santa Cruz, en Xeve, temen el riesgo de incendio este verano

Varios vecinos de la parroquia de Xeve demandan a la Comunidad de Montes de Santo André que ponga en marcha un programa de limpieza y desbroce que frene lo que califican de “invasión de maleza” en las inmediaciones de varias viviendas.

En concreto, los afectados señalan a viviendas ubicadas en Santa Cruz y en Fragoso. Destacan que “a partir del número 6” de la localidad las casas que se sitúan en la parte superior de la PO-223 y que lindan con le monte “corren un grave peligro por la maleza y una fraga llena de pinos que asola las casas”.

Ramón Rodríguez Miranda es uno de los vecinos de Fragoso que explica que “las casas situadas entre los numero 6 y 12 están completamente pegadas al monte. Los vecinos limpiamos lo que podemos, pero esos trabajos tendrían que hacerlo ellos”, en alusión a la Comunidad de Montes de Santo André, propietaria de los espacios madereros que rodean a las viviendas.

Es uno de los vecinos de Xeve que insiste en que “por lo menos sobre las viviendas o en sus inmediaciones no debería acumularse tanto material peligroso”.

Los portavoces de los afectados destacan que “se avecina un verano muy caluroso y el riesgo de fuego es ya inminente en el entorno de varias viviendas”. Sus propietarios ven, añaden, “como la maleza cubre y rodea las casas, haciendo de ellas unas auténticas cacharelas en caso de producirse un incendio”.

Ramón Rodríguez Miranda es uno de los vecinos de Fragoso que explica que “las casas situadas entre los numero 6 y 12 están completamente pegadas al monte. Los vecinos limpiamos lo que podemos, pero esos trabajos tendrían que hacerlo ellos”

“Como arda, va a producirse una situación muy complicada”, lamenta otro de los vecinos.

Entre los afectados también está Carmela Alonso, que explica que su casa, situada en el número 6 de Santa Cruz, está “rodeada de maleza, zarzas y tojos de más de dos metros de altura”. Ocupan una parcela situada alrededor de su vivienda y que es propiedad de la Comunidad de Santo André.

Asegura que en Santa Cruz “son varias las casas en las mismas condiciones” y que el pasado año gastó más de 400 euros en pagar a trabajadores para que desbrozasen el monte común que rodea a su vivienda.

Varios vecinos refieren que “hemos hablado con otras comunidades de montes y no tienen estos problemas que mantenimiento que sí tiene la de Santo André”, a la que acusan de dejadez en el ejercicio de sus funciones.

Así, los portavoces de los vecinos afectados aseguran que “varios comuneros” les refieren que “el monte vecinal en la parroquia de Xeve se encuentra en un estado de abandono”.

Varios vecinos que han asistido a asambleas de la Comunidad de Montes de Santo André atribuyen los problemas de gestión y mantenimiento de los espacios forestales a la falta de un recambio generacional en el interior de la organización de comuneros

Se preguntan a renglón seguido “dónde están las ayudas y subvenciones que reciben a través del plan Monte Vivo y de la Xunta para estos casos”, importes que demandan que sean invertidos efectivamente en la gestión de los espacios forestales y su mantenimiento.

Los afectados piden la intervención tanto de los responsables de la comunidad de montes de la que dependen esta parcelas como del Concello, a fin de poner fin a escenarios de riesgo en caso de un incendio forestal.

Varios vecinos que han asistido a asambleas de la Comunidad de Montes de Santo André atribuyen los problemas de gestión y mantenimiento de los espacios forestales a la falta de un recambio generacional en el interior de la organización de comuneros.

“La mayoría son personas de edad avanzada, que cuentan que las jóvenes generaciones no están interesadas en el monte o no tienen conocimientos sobre cómo llevarlo”, destacan los vecinos. Éstos confían en que un recambio generacional “agilice la resolución de este tipo de problemas que no deberían suponer un reto para una comunidad de montes, pero lo cierto es que los actuales responsables no hacen absolutamente nada”.

Piden que se desarrollen limpiezas preventivas en el entorno de las viviendas, que garanticen un perímetro de seguridad en caso de incendio forestal.