Flojo inicio de la temporada del pulpo

La luna llena (el cuarto menguante no llegará hasta el próximo lunes) y bastante viento norte. Son las circunstancias desfavorables a las que señalan los profesionales de la pesca para explicar la escasez de capturas en el primer día de la temporada de extracción del pulpo. La cuota máxima fijada por la Xunta es de 350 kilos por embarcación y día, muy por encima del resultado obtenido en estas primeras horas por los barcos de la ría.

“Poca cosa hoy”, resume Iago Tomé, de la Cofradía de Raxó, tras conversar con los patrones de varios barcos. La luna llena del pasado lunes “influye mucho en la captura del pulpo”, explica el profesional, “en el mar influyen muchos factores y lo que hace la luna es que ellos puedan ver las nasas”.

La luna “funciona como una linterna”, recuerda, e ilumina las trampas, de modo que los pulpos “entran en la nasa pero se marchan; la luna es como un foco que da claridad en el fondo del mar, de modo que ellos son capaces de ver las nasas y las redes. Sucede lo mismo con la centolla: si hay luna no se pesca, porque percibe las redes, ellas ven que tienen un obstáculo delante y ya no se mueven. Para ellos es como si fuese de día, y el pulpo y la nécora ven. Que haya luna no es bueno para capturar casi ningún pescado o marisco”.

En la ría de Pontevedra es la flota de Bueu la que cuenta con más embarcaciones dedicadas a la captura del pulpo, siendo la principal referencia en el sur de las rías gallegas, mientras que Ribeira lo es en las del norte. En el caso de la Cofradía de Raxó, son unos 20 barcos, que se suman a cerca de una decena en Portonovo.

Con todo, no se dedican exclusivamente a esta especie. “Nosotros tenemos esos 20 barcos pero se dedican también al marisqueo, a la nécora o a la lura, se reparten”, señala Iago Tomé. Y es que precisamente ayer también se abrió la veda del calamar y, al igual que el arranque de la temporada del pulpo, con un resultado exiguo.

Otro tanto sucedió con los barcos que faenan desde Sanxenxo. “Ha sido un inicio flojo, muy flojo, por la luna”, resume Sauro Martínez, patrón mayor de la cofradía de la villa , en la que 8 barcos faenan al pulpo. Otros 6 se centran en la captura de la nécora, cuya veda se abrió el pasado viernes y que también se ha visto mermada por las condiciones de pesca.

La pesca de ambas especies está estrechamente ligada, ya que el pulpo es el depredador natural de la nécora y en general de todos los mariscos. “La luna lo que provoca es que de noche se mueva el pulpo pero se agache la nécora, entonces el comienzo también fue flojo”, de modo que los barcos vuelven estos días “con 5 o 6 kilos de nécoras, cuando tendrían que haber cogido 12 o 14”.