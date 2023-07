La Diputación de Pontevedra cerró ayer, en un pleno de apenas un minuto, el ciclo del cogobierno entre PSOE y BNG con la aprobación de las actas anteriores y posterior disolución. No hubo discurso de despedida ni intervención alguna, pues todo se limitó cumplir con el trámite que cierra el mandato de la presidenta provincial Carmela Silva, que no será diputada en el nuevo mandato. Lo que no faltó fue la foto de despedida de la corporación saliente ni los saludos cordiales de quienes fueron durante los últimos cuatro años compañeros.

En tres días tendrá lugar en este mismo salón otro pleno, el de constitución de la nueva corporación de la Diputación que ha sido fijado a las doce del mediodía, y en el que será elegido el popular Luis López como trigésimo sexto presidente. En los últimos días el vicepresidente de la Diputación en funciones y portavoz del BNG, César Mosquera, y el diputado portavoz del PSdeG-PSOE en funciones Carlos López Font entregaron a la delegación popular toda la documentación de los proyectos y programas que está desarrollando actualmente el gobierno provincial. Concretamente, se entregó un dossier de 300 folios con toda la información detallada de las 27 áreas de servicio, con el fin de que el gobierno entrante pueda tomar así las decisiones que considere convenientes.