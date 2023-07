“El desprestigio de la política es peligroso y nos puede llevar a un retroceso muy serio en este país”

El paraninfo del IES Valle-Inclán será escenario el próximo jueves de la presentación de “Un taxi verde e un concerto”. Toda la vida de Tuco Cerviño, asegura, “está aquí, entre el viaje con el tío Coca, que me llevó a Raxó en un taxi verde, y el concierto de Voces Ceibes en el aula magna de Medicina en abril de 1968. Lo que viene después es un simple brotar, hilado por el trabajo y las oportunidades, las aprovechadas y las descartadas”.

–Es un libro de memorias…

–Así es, un libro de memorias.

–¿Cómo surgió?

–Fui diputado muchos años del Partido Socialista, y al final de la cuarta legislatura, allá por 2013, pensaba ya desde hacía algún tiempo en hacer unas memorias, pero que yo circunscribía a la política parlamentaria, a la política partidaria y a la política en general. Empecé a escribirlas y cerca de un año después me encontré en A Coruña a un viejo amigo escritor, le comenté que estaba escribiendo unas memorias y él me dijo: bueno, si las memorias no responden a la pregunta ¿quién soy yo? No le interesan a la gente. No le hice mucho caso inicialmente, pero le di vueltas y decidí parar y empezarlas de nuevo, para tratar de responder a esa pregunta: ¿Quién soy yo?

–Casi nada

–Casi nada, casi nada. Pero, bueno (risas) no es tan difícil. Porque, cuando menos superficialmente, soy un tipo racional, quizás en exceso aunque como todo el mundo también tengo cierto componente emocional. ¿Quién soy yo? El tiempo es el hilo conductor, pero eso va hacia atrás necesariamente. Una de las citas al comienzo del libro, de Carlos Castilla del Pino, dice algo así como que los pasos que nos han traído hasta aquí forman parte de nuestra vida.

–¿Cómo ha estructurado el relato de su propia biografía?

–Las memorias tienen tres partes. Éstas, aunque estaban proyectadas para más pero en principio son tres: familia e infancia; la segunda parte es la adolescencia en Pontevedra, yo soy pontevedrés, se titulan con un verso del himno del Instituto de Pontevedra, que ya nadie conoce y que fue escrito en su momento por Aquilino Iglesia Alvariño, que era catedrático de griego en el centro. Esa segunda parte es, sobre todo, el Instituto, aunque no solo ni mucho, es la ciudad. Y la tercera parte, que se titula “Da Casa da Troya á revolución”, son los años de universidad en los años 60. Es el famoso 68 de Santiago, donde soy un dirigente estudiantil, un militante en la política, y es donde aparece el conflicto, las personas, las organizaciones etc, y también Santiago.

–¿Ha pensado en ampliarlas?

–Habría una cuarta y una quinta parte, proyectadas en mi cabeza, que serían mi vida como médico, profesional de la medicina en Santiago y A Coruña, primero el MIR en Nefrología Madrid en la Clínica Puerta de Hierro, y también fui gerente del Hospital de A Coruña y del Gregorio Marañón de Madrid. Y la quinta parte sería la política parlamentaria, la que estaba escribiendo, pero están aún por escribir.

–Así que lo primero que quería escribir es lo que no incluye en el libro

–Efectivamente (risas) no lo incluí. Porque eso no responde a quién soy yo, eso ya soy yo (risas).

–Profesional de la medicina, parlamentario, antes líder estudiantil… ¿qué faceta le ha producido más satisfacciones?

–No lo sé. Son satisfacciones distintas, es difícil priorizar. Precisamente estos días, pensando en la presentación de estas memorias, me di cuenta que en la universidad, como casi todo el mundo, fui inmensamente feliz, viví un tiempo… Al final es la nostalgia de la juventud (sonríe) pero fui muy feliz en Santiago. Fue un tiempo feliz, un tiempo de combate, que también ayuda a eso. Y en mi etapa como MIR en Madrid también fui muy feliz, era muy joven, aprendí mucha medicina porque estaba en el que era el mejor hospital del país en aquel momento. Y eso también contribuye a la felicidad, tuve la primera novia, todas esas cosas. Y mi trabajo como médico también fue muy satisfactorio, yo fui un médico muy vocacional. La política me gustaba mucho, pero la pondría un poco después.

La antipolítica al final lleva a un alejamiento de las personas de la política, y ese espacio siempre lo ocupa alguien, casi siempre los extremos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, que es la que me preocupa en este momento

–Aunque sí le da importancia

–Le doy gran importancia a la política, sobre todo en estas épocas de desprestigio de la política. El desprestigio de la política es muy peligroso y nos puede llevar a un retroceso muy serio en este país.

–¿Atravesamos momentos en los que hay que reivindicar la política?

–Por supuesto, yo siempre la reivindiqué, pero más en este momento. La antipolítica al final lleva a un alejamiento de las personas de la política, y ese espacio siempre lo ocupa alguien, casi siempre los extremos, tanto la extrema izquierda como la extrema derecha, que es la que me preocupa en este momento, por supuesto.