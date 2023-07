La mitad de todas las carreteras autonómicas de la comarca registra menos de 3.000 vehículos diarios

Un vecino que vive en las márgenes de la carretera de Vilagarcía en Campañó o al borde de la PO-308 en Poio ve pasar por delante de su cada cerca de mil coches a la hora, y el 10% de ellos son camiones. Se trata de dos de las carreteras convenciones de la red autonómica gallega más saturadas de tráfico de Galicia, en especial en esta época veraniega. Sin embargo, no todas las carreteras de la Xunta en la comarca soportan esta elevada intensidad circulatoria. De hecho, la mitad de todos los viales de titularidad autonómica en Pontevedra y sus alrededores apenas llega a los 3.000 coches diarios, por debajo de la media gallega, que se situó en 3.116 en 2022. Un vecino que viva al lado de la PO-222, en Campo Lameiro tan solo ve pasar una veintena de coches cada hora, una cifra que baja a 15 en la PO-230, entre este municipio y Cerdedo-Cotobade.

Son los grandes contrastes que pone de manifiesto en balance de uso que cada año elabora la Consellería de Infraestruturas. Este documento, revela que el tráfico en las carreteras autonómicas de la comarca está a punto de recuperar los datos de uso previos a la pandemia, con 20.000 coches diarios en la autovía do Salnés y cerca de esa cifra en la PO-531, entre Pontevedra y Vilagarcía, y la PO-308 entre Pontevedra y Sanxenxo.

Este nivel de uso suponen casos extremos en la comarca, ya que un vistazo a muchas de estas carreteras revela el otro lado de la moneda. Hay viales con un uso medio, e incluso elevado por momento, como es el caso de la PO-551 que enlaza Marín y Bueu, con unos 7.300 coches al día, o la PO-532, entre Pontevedra y Ponte Caldelas, que supera ligeramente los 10.000 vehículos diarios en algunos tramos. La PO-313, que une Marín y Moaña se sitúa, curiosamente, justo en la media gallega: 3.116 coches al día. Por su parte, la PO-223 entre la capital y Campo Lameiro roza los 6.000 coches en el tramo más próximo a Pontevedra, que cae a 1.700 a medida que se adentra en el interior de la provincia.

Y esta última cifra es la más habitual en esas zonas, con casos muy llamativos como el de la PO-222, que oscila entre los 89 y los 435 según la estación de medición que se considere, o las PO-230 y la PO-231, que registra menos 360 coches diarios.

La conexión entre Pontevedra y Cerdedo-Cotobade por la PO-233, que une Bora y Carballedo, no llega a los 2.000 vehículos diarios, una barrera que tampoco superan la PO-224 o la PO-244, en Barro y Ponte Caldelas. Viales autonómicos en Caldas, Cuntis, A Lama e incluso en Poio tampoco llegan a superar los 3.000 coches al día. De hecho, por encima de esa barrera solo se puede certificar una decena de casos, en una relación de casi cuarenta viales de titularidad de la Xunta en la comarca.

La autovía do Salnés registró el pasado año una media de 19.979 vehículos diarios, que pasan a 33.872 en agosto, es decir, un aumento del 70%. Por su parte, la carretera de Vilagarcía llegó en 2022 a los 19.030 automóviles cada día, setecientos menos que en 2019, y apenas se llegó a los 22.700 en verano, aún lejos de los 24.500 de agosto de tres años atrás. De este modo, es la carretera autonómica convencional más saturada de la provincia.

En el caso de la PO-308, esos registros se han pulverizado el pasado año. La media es de 17.336 coches al día, por encima de los datos de 2019 y en verano la cifra se disparó. En un análisis más pormenorizado se comprueba que el día de la semana con más uso es el viernes y sin duda agosto es el mes de mayor uso de esta carretera que arranca en el puente de A Barca y cruza por completo los municipios de Poio y Sanxenxo por la costa hasta llegar a la zona de A Lanzada, siempre por zonas densamente pobladas, que inciden no solo en las molestias acústicas del tráfico, sino también en la seguridad vial.

Es por ello que la PO-308 se ha convertido en un vial prioritario de la Xunta en esta materia, con un amplio plan de sendas. La carretera PO-308 entre Pontevedra y Sanxenxo es la que acumula más actuaciones, en especial en este último municipio.

La sinuosa PO-225 supera ya los 11.000 coches sin ningún acuerdo para ejecutar la Variante de Alba

Por detrás de los cinco grandes ejes viarios que soportan elevados flujos circulatorios (desde la autovía do Salnés a las carreteras de Vilagarcía y Poio o la variante de Poio), aparece una pequeña carretera que es objeto de polémica desde hace años: la PO-225, que enlaza la N-550 en Lérez con la PO-531 en San Caetano. Es un vial sinuoso y estrecho, que incluye un tramo del Camiño Portugués y sobre el que discurre el Eje Atlántico ferroviario, que cruza este vial mediante un puente donde se han “atascado” decenas de camiones en los últimos años debido a su escaso gálibo. La PO-225 ya supera los 11.000 coches diarios, según el último balance de la Consellería de Infraestruturas, que se niega a ejecutar un vial alternativo, la Variante de Alba, como reclama el Concello desde hace años.

Diferencias sobre el trazado, la tipología de vía y otras discrepancias, más el rechazo vecinal a todos los proyectos planteados frenan este actuación mandato tras mandato y no hay visos de que vaya a salir a delante a corto o medio plazo. Así se puso de manifiesto en la última reunión oficial entre el alcalde, Miguel Fernández Lores, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en octubre del pasado año. “No tenemos consignación ni intención de ejecutarla”. Fue la tajante respuesta de Rueda a las demandas municipales. Y eso que la Xunta llegó a exponer al público algún proyecto en 2019 y el Concello planteó también diversas alternativas, la última de ellas mediante un diseño “urbano” entre Campañó y Lérez. Pero ninguno ha sido aceptado por los vecinos y la Xunta optó por paralizar por completo este proyecto y solo se plantearía su recuperación si hay un acuerdo amplio sobre su trazado. “Cuanto más consensuado esté, mejor”, dijo entonces el presidente gallego, mientras que el alcalde insiste en que se trata de un vial “estratégico” no solo para resolver el problema del gálibo del puente ferroviario, sino también para retirar tráfico pesado de la avenida de Domingo Fontán, ya que los camiones utilizan ese recorrido al no poder hacerlo por la PO-225. El gobierno local insiste en que la responsabilidad de la seguridad vial en toda esta zona es de la Xunta, por lo que todo apunta a que insistirá en el asunto en la entrevista que Lores solicitará a Rueda en el inicio de este nuevo mandato municipal.