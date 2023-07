Un mirador con entrada... y sin salida

Días después de su inauguración por parte del alcalde, el nuevo mirador situado sobre el río Lérez en las antiguas vías del tren ya ha contado con las primeras visitas del público que disfruta del entorno fluvial y que, en fines de semana calurosos como este, lo suele utilizar para el descanso o las prácticas deportivas y saludables.

No obstante, este nuevo uso del puente, que preside desde Monte Porreiro el margen del río Lérez, ya ha despertado ciertas suspicacias por parte de los primeros visitantes. En una primera aproximación, consideran que es una obra necesaria y bien hecha, pero que debería dar salida hacia la otra orilla del río, en una zona ahora tapiada y sin continuidad que era el túnel del tren.

“Está perfecto pero totalmente inacabado. Te llevas una desilusión. Hacer esto, que quedó muy bien, y no darle una salida... hay que hacer una rampa, aunque sea hacia el otro lado del río. Desde la pasarela anterior no hay otra forma de cruzar el río que no sea hasta el puente de arriba del todo”, afirmaba lamentándose uno de los visitantes al mirador este domingo.

Una valoración con la que concordaba otro transeúnte, que acudía en la mañana de ayer por este nuevo espacio para reconocer el terreno antes de ir a correr por la zona. “Sé que Adif le cedió al Concello el puente y no el túnel, pero habría que continuar la senda hacia el otro lado de forma segura. Habrá gente que intente hacer un camino para dar la vuelta, pero debería dársele solución”, explica. Por su parte, el Concello esgrimió en la inauguración del mirador que hay razones de seguridad que desaconsejan la reapertura del túnel.

A pesar de ello, los curiosos por este nuevo espacio no dudaban en reconocer la vista privilegiada de la ciudad y del río que desde allí se puede advertir, primero con la playa fluvial y la Illa das Esculturas, y más adelante, con una panorámica del casco urbano en el horizonte. Su acceso, a través de unas escaleras de madera, cuenta también con una rampa habilitada para personas con movilidad reducida que ya es utilizada por ciclistas.

Este antiguo paso del ferrocarril, convertido en mirador tras una inversión procedente de fondos europeos superior a los 185.000 euros, formaba parte de la estrategia de medidas para el río impulsada por el PSOE en el pasado mandato, en la que se contemplaba unir esta zona en una senda verde con otros núcleos urbanos. Sin embargo, desde la Alcaldía de Pontevedra sostienen que no ha habido concreción al respecto de este proyecto y no hay previsión de ampliar este enclave.