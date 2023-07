“Los gallegos fuimos gentes huidas de su tierra desde mediados del siglo XIX”

El centro de la UNED dedicará el próximo curso un extenso monográfico a “Los indianos y su obra en Galicia. Realidad y mito”, en el que José María Leal Bóveda analizará como las condiciones económicas, sociales y políticas de la Galicia de mediados del siglo XIX, rayanas en la miseria, y el absolutismo acrecentado con la figura del foro, arrastran a miles de gallegos a la emigración.

–¿Cómo se produjo este proceso de la emigración gallega?

–Venía remontándose a mediados del siglo XIX con las crisis agrarias, sobre todo con las figuras de los foros y los tributos que la iglesia y los poderosos imponían a los labradores. Y también en el mar la iglesia seguía imponiendo impuestos. Y por otra parte, aquello que parecía que iba a ser el brotar de la industria que se hablaba de los catalanes y la salazón en definitiva no fue tanto y quedó bastante estancada. La emigración gallega experimenta un auge importantísimo ya sobre 1850; y eso se va trasladando evidentemente hasta principios del siglo XX, pero ya venía de lejos.

–¿Cómo era esa emigración?

–Era una emigración en principio muy muy selectiva, lo que llamamos en demografía selectiva. Es decir, es masculina casi casi en su totalidad. Se van hombres porque van a trabajar fundamentalmente en trabajos duros, en la corta de caña de azúcar, en los puertos, en las tiendas… Es una vida muy dura.

–Tenemos la imagen del indiano triunfador

–La imagen del indiano triunfador no es real, ni mucho menos. Algunos de ellos van a conseguir hacer fortuna, muchos de ellos implicándose en negocios de trata de negros, otros haciendo comercio marítimo… Pero van a ser pocos, el resto malvive ahorrando dinero, porque entre otras cosas no hay quien los apriete e impuestos, y ese dinero se ahorra y se traslada a Galicia a través de los diferentes barcos que salían hacia aquí. Pero allí la vida fue tremendamente dura. Es más, muchos de ellos ni siquiera llegan a consagrarse allí, para entenderlos, y regresan completamente de vacío. La vida allí no fue nada fácil y los que llegaron entre el aplauso de las multitudes y que levantaron edificios hermosos e hicieron obras públicas fueron los menos.

–Esos que sí triunfaron realizaron una labor cultural importante en sus localidades de origen

–Sí, es curioso porque esta gente va a invertir en obra pública. Si revisamos la arquitectura que ellos van a patrocinar vemos que son escuelas públicas, palcos de la música, lavaderos, fuentes… Y van a invertir en tierras. Muchos de ellos que tuvieron que vender la tierra para irse, cuando puedan van a volver a comprar tierra, porque hacia el último tercio del siglo XIX, cuando la agricultura entre en recesión, ellos se van a agarrar a esa tierra que o ya tenían o que van a comprar de nuevo. Y gracias a ella van a sobrevivir.

–¿Invirtieron en industria u otros negocios?

–Muy pocos. Los hubo, por ejemplo Alonso Santodomingo, en Vigo, que crea la fábrica La Metalúrgica, y posteriormente industrias o participará en la llegada del ferrocarril. Pero en proporciones muy ínfimas, invierten sobre todo en cosas que se notan a la vista, no en algo productivo.

–La emigración gallega continuó en los años siguientes, esta vez con Europa como destino principal

–En el medio está la guerra civil, que desencadenó un proceso de emigración fortísimo, básicamente huyendo de la represión franquista. Es una emigración en la que ya participan muchísimos estratos sociales, ahí escapa quien era republicano, da igual que fueses proletario trabajador de la tierra que médico como Castelao, la intelectualidad gallega huye fundamentalmente. En los años 50, cuando se produce con la llegada del plan de estabilización franquista, se emigra fundamentalmente a Europa, Francia, Bélgica, Alemania… Se embarca en la flota comercial y pesquera noruega etc. En España se contabiliza una huida de alrededor de 3 millones de personas. De nuevo vuelve a ser una emigración selectiva, en principio marchan ellos y los que pueden conseguir asentarse en Europa y dinero, atraen consigo a la mujer. Es sorprendente oír comentarios de que nos llegan personas de otros países a Galicia, sin darse cuenta o queriendo desconocer (más bien me inclino por esta posibilidad) que nosotros los gallegos fuimos gentes huidas de su tierra desde mediados del siglo XIX. Huíamos porque las condiciones que nos imponían los poderosos eran absolutamente dramáticas.