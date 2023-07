El turismo de verano arranca con fuerza

El primer fin de semana de las vacaciones de verano arrancó ayer en Sanxenxo con las condiciones climatológicas ideales para los turistas que decidieron acercarse ya desde por la mañana al punto neurálgico de la localidad, la playa de Silgar, con una orilla repleta de gente con sus sombrillas, toallas y sillas.

En ese marco habitual de la época estival en la ría de Pontevedra, son muchas las familias y parejas que optan por Sanxenxo para fijar sus vacaciones allí y de paso, disfrutar de las ventajas que ofrece la costa antes de que llegue el mes de agosto, cuando se produce el lleno en playas y establecimientos turísticos y hosteleros. Ya sea por visitar a seres queridos, reencontrarse con la familia o celebrar una ocasión especial, Sanxenxo sigue siendo el principal reclamo de las Rías Baixas para este momento del año que ahora empieza.

“Algunas estábamos en Madrid, otras en Asturias y una venía de Santiago. Sanxenxo tiene playa y nos quedaba bien comunicado para todas”, destacan Alicia y Marieta, participantes en la despedida de soltera de María José. Las tres, que ya habían pasado por Sanxenxo en anteriores ocasiones, subrayaron que lo que más les gusta es “el tiempo, la gente” y “el buen ambiente”, en referencia a la playa.

En esa línea también se mueven primerizos en Sanxenxo como Tabata y Fabricio, ciudadanos portugueses que residen en Porto y que en su caso, cambiaron la playa de Samil por Sanxenxo. “Siempre se habla de Samil, pero ese lugar no nos apetecía y buscamos un sitio diferente. Encontramos este y nos gusta mucho, es más natural. Lo que más nos gusta es la comida y la playa”, afirman.

Agosto, el pico de afluencia

Los más habituales al turismo sanxenxino reconocen que estos primeros compases del verano quizá sea la mejor época para acudir a pasar unos días y alejarse de las grandes masas de gente que acuden en el mes de agosto.

“Tenemos familia y venimos todos los veranos a casa de mi suegra. En Sanxenxo, es un veraneo muy familiar. Aunque en agosto haya más gente y estés más incómodo, ves a la familia y a los amigos de siempre”, asegura José María, que acude religiosamente a Sanxenxo todos los veranos para visitar a su familia acompañado por su mujer, Belén.

Por su experiencia, la mejor recomendación de cara a las personas interesadas en veranear en Sanxenxo es bastante sencilla. “Que no venga en agosto [risas]. Esto es un paraíso en abril, mayo, junio, septiembre, octubre... Esto es lo mejor. No conozco un sitio mejor en España. Lo que pasa es que la segunda quincena de julio y el mes de agosto pues yo creo que hay otras opciones mejores. Siento decirlo, pero es así”, valora.

Así lo ven también Nino y Elena, que visitan regularmente a sus familiares en la localidad y disfrutan de la playa y paseos en su barco. Ambos coinciden en “disfrutar ahora que todavía no es temporada muy alta” para acudir por estas fechas a Sanxenxo, porque aseguran que “a mediados de mes y durante agosto se llena”.

No obstante, en el seno del sector hotelero están convencidos de que, aunque la campaña turística ya pinta bien desde el primer fin de semana, agosto será el mes de mayor ocupación y afluencia de público en la localidad.

“Las perspectivas son buenas, con una previsión de en torno al 60-70% de ocupación hotelera. La primera quincena es más floja y por la semana queda bastante por vender, pero seguimos teniendo reservas de última hora y Sanxenxo está a tope”, explica Alfonso Martínez, presidente del CETS, el Consorcio de Empresarios Turísticos de Sanxenxo.

En ese aspecto de las reservas hoteleras en la misma semana en la que se va a viajar, Martínez percibe una cierta variación en las ventas a las campañas de otros años, en tanto que “no se da el volumen de otros años, no sabemos si porque puede ser un cambio de hábito o porque se ha reservado con mucha antelación”.

El representante de los hoteleros sanxenxinos tampoco quiso aventurarse a hablar de cifras récord de su sector para este verano en la localidad. “Sabemos que el verano va a ser muy bueno, pero he escuchado a gente decir que se superarán las cifras del año pasado y yo no me atrevo a hablar de récord. Prefiero la cautela”, argumenta Martínez. En su caso, asegura que empatar las cifras alcanzadas en 2022 ya sería todo un éxito para este verano.