El Bono Joven, revulsivo para las librerías

El Ministerio de Cultura anunciaba el mes pasado que volvía el Bono Joven Cultural, una ayuda del Gobierno de hasta 100 euros para que quienes cumplan 18 años puedan adquirir productos o experiencias relacionadas con los sectores culturales. Ante la iniciativa, las librerías pontevedresas notaron una acogida muy buena el año pasado por parte de los adolescentes, pero últimamente han percibido un descenso. Puede ser porque las Navidades fueron muy buenas en cuanto a ventas y la experiencia del pasado año fue arrolladora: “La gente se lanzó”, inciden las libreras. Por ejemplo, en la librería Cao, situada junto a la plaza Méndez Núñez, piensan que la iniciativa es muy buena. En cualquier caso, las libreras aseguran que los jóvenes leen, de una u otra manera, y los datos lo demuestran.

Ahora llega la época en la que los jóvenes que vuelven a cumplir 18 este año podrá disfrutar de la misma ventaja que los del pasado 2022. Pero no podrán adquirir productos hasta más adelante. “Les gusta mucho la novela romántica y las sagas fantásticas juveniles”, indica Laura Carrasco. También han notado que muchos aprovechan para comprar libros como regalo para otras personas. La campaña es muy positiva con el único problema, señala, de la competencia con grandes superficies y con la compra por internet.

“Los chicos tienen más tiempo en verano para leer lo que les gusta a ellos, en vez de lo que les manden, y eso también se nota”, dice Marina Couto, de Aviones de papel. Cabe destacar que esta librería está especializada en literatura infantil, pero cuentan con libros juveniles y también hacen encargos. “Sobre todo nos piden novela fantástica y de las de Wattpad, o sea, que han tenido éxito en internet antes de pasar al papel”, explican desde Aviones de papel. También concuerda Adriana Otero, de la Librería Cronopios, quien dice que la pasada mañana recibieron a dos personas preguntando si tenían descuentos con el bono joven, que querían una novela fantástica. “Sobre todo les gustan las sagas juveniles”, comenta. Para este verano tienen igualmente muy buenas perspectivas y saben que va a funcionar el bono como incentivo. “Nuestra experiencia fue muy buena. Es verdad que la plataforma tuvo algunos problemas el año pasado, pero luego ya empezó a funcionar y había mucha expectación en torno al bono y funcionó muy bien”, explican.

Otro dato curioso que apuntan las libreras pontevedresas es que sobre todo acuden chicas preguntando por el bono: “A comprar con el bono vienen chicas el 90% de las veces”, asegura Couto.

En cuanto a qué títulos piden los jóvenes, han comprado mucho El diario de Anna Frank y El lector de Julio Verne, de Almudena Grandes (que es lectura obligatoria en Bachiller). Puede que los formatos y las temáticas cambien, pero la avidez lectora de los jóvenes parece persistir.

Los videojuegos de Pontevedra, sin bono cultural

Desde las tiendas de videojuegos de la ciudad indican que han tenido problemas a la hora de adherirse al programa y, más adelante, no les ofrecían solución. Los libreros lo entienden porque “muchas veces no iban las tarjetas y nosotros mismos teníamos que explicar a los chicos cómo hacer”, cuentan. Pero el Bono Joven Cultural es más limitado en lo que se refiere a tiendas de electrónica, y aunque los videojuegos se consideran un producto cultural, las cosas no han salido bien para estos establecimientos pontevedreses. Habrá que ver, ya finalizado el verano, qué comercios se han adherido en esta ocasión al plan del Gobierno. Quizás también tenga que ver que en la campaña están inscritas franquicias grandes que aglutinan videojuegos, libros y otros productos relacionados con los sectores de la cultura, que suponen una feroz competencia para los comercios especializados locales.