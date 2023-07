Los músicos callejeros, la banda sonora de Pontevedra

Las calles de la Boa Vila tienen banda sonora este verano gracias a los múltiples artistas que ofrecen sus espectáculos musicales a los transeúntes. Es relativamente fácil pasar por su lado sin darles importancia porque siempre están ahí, pero lo cierto es que todos ellos tienen historias que vale la pena conocer. La época del año que más músicos reúne por el centro de Pontevedra comienza en junio y termina en septiembre, aunque es posible disfrutar de actuaciones al aire libre a lo largo de los doce meses. El trazado urbano de la ciudad del Lérez, unido a la tradición de pasear y “terracear” hacen de ella un Parnaso para los músicos que deciden compartir su trabajo en las calles.

En 2021, ciudades como Madrid o Zaragoza impusieron medidas para limitar las actuaciones musicales por la calle, especialmente con altavoces. La medida no parece que vaya camino de implantarse en Pontevedra, pues así como en otros ayuntamientos hay restricciones para los artistas que trabajan en la calle, en Pontevedra son más que bienvenidas las actuaciones en directo, amantes como son los vecinos de la ciudad de la música en vivo. Además, la mayoría de las plazas tienen una acústica de alta calidad muy valorada por los músicos. Los artistas que visitan la Boa Vila van cambiando a lo largo del año, vienen de distintos países y en la mayor parte de los casos despliegan su talento por varias ciudades, no solamente por Pontevedra.

Es el caso de la heterodoxa y fantástica banda BrassAtlantic, compuesta por Sarunas Pupelis, Rosolino Marinello, Lolo Martínez, Noli Torres y Ginés Guerra. Son percusionistas, saxofonistas y usan la calle no solo como escenario, sino también como local de ensayos improvisado. El gentío y la animación del verano proporcionan aires nuevos a la música de esta banda que cambia las tablas y las salas de concierto por las aceras y las plazas más céntricas.

Estos músicos unidos por el amor al jazz y al blues exhiben en la calle su talento por un género musical que cuesta cada vez más encontrar, pero también pueden verse sus actuaciones en internet y acuden a salas y a festivales. Están tan solicitados que hoy, de hecho, tocan en el Fisterra Blues Experience y ya han recorrido escenarios de distintos países. En el caso de hoy, ofrecerán un pasacalles de manera gratuita (el festival es de entrada libre) a las 12.30 horas del mediodía.

También músico profesional es el venezolano Virgilio Calvo, dotado pianista y exprofesor universitario en México D.F. Virgilio tuvo vocación siempre, pero también tuvo que buscarse la vida, que reconoce que ha sido complicada en muchas ocasiones. Desde que llegó a Galicia hace unos cuantos meses y a la espera por los permisos para ponerse a trabajar, no quiso quedarse parado y se instaló en la confluencia de la Rúa Peregrina con la García Camba.

“Aquí todo el mundo se para a escucharte”

Allí, rodeado de terrazas y un trajín incesante de transeúntes, toca su piano para animar a gente de todas las edades. “Tengo mis horarios, empiezo aquí y más tarde me muevo hacia el casco viejo”, explica Virgilio. No solo los pontevedreses disfrutan de su música, sino que también lo hacen los vigueses, pero no son oyentes tan dispuestos. El músico no se lo piensa dos veces al ser preguntado sobre qué ciudad es más acogedora: “Aquí todo el mundo se para a escucharte, todo es peatonal y me gusta mucho venir”, dice el venezolano.

Muchos lo conocerán ya como un habitual del casco histórico pontevedrés, y es que todas las semanas en la Praza da Peregrina canta sus boleros y sus tangos José Antonio Cerqueiras, quien se define como “un profesional de la canción retornado de Argentina”. Es curioso, siendo un personaje casi ilustre de la Pontevedra urbana, que ni siquiera pernocte en la ciudad. Su historia, como la de todos estos artistas “plein air”, es original y sorprendente. Empezó de pequeño a cantar y no paró desde entonces: dice que es su vida. En Galicia lleva dos años y medio. Pasa mucho tiempo en Pontevedra, pero también va a otras ciudades: “Yo cojo el autobús y ando por todos lados; voy a Ourense, a Vigo, incluso a Madrid”, cuenta Antonio. Dice no tener un tema favorito, pero que hay “un tango en concreto, llamado Tango Pasional, que me pierde”, confiesa.

Este cantante de mirada melancólica como sus baladas carga con su atril, su micrófono y altavoz cada día desde Padrón, donde tiene fijada su residencia. Echa horas al trabajo como si de una jornada en la oficina se tratara, pues aunque muchos lo ignoren, ser músico en la calle es un oficio.