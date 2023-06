O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, o concelleiro Bruno Portela e Silvia Piñeiro, membro da Comisión de Festas de Borela, presentaron o concerto da cantante portuguesa María do Ceo que terá lugar maná sábado ás 22.00 horas no Campo da Festa de Borela dentro do programa Cerdedo-Cotobade en Sons. O concerto é aberto ao público en xeral e o acceso é totalmente gratuíto.

A Comisión de Festas de Borela aproveitará a celebración deste concerto para organizar ás 21.00 horas unha cea popular a base de mexillóns e chourizos ao viño con cachelos a un prezo de sete euros por persoa. María do Ceo é unha artista portuguesa consagrada que leva moitos anos afincada en Galicia e é un dos nomes máis coñecidos dentro da música tradicional lusa e, concretamente, do fado. Nada na cidade portuguesa do Porto, respirou o fado desde o berce grazas ao seu pai, fadista afeccionado. Cando contaba dez anos, a súa familia trasladouse a Ourense e nesa cidade viviu desde entón. De nena escoitaba os discos de Amália Rodrigues que os seus pais traían de Portugal, pero ao residir en Galicia nunca tivo contacto cos círculos de fados de Lisboa. Así desenvolveu unha forma de cantar diferente. Segundo manifestou o alcalde Jorge Cubela “será unha oportunidade única para irmandar mediante a música e a canción a dous pobos tan parecidos e ao mesmo tempo singulares como son Galicia e Portugal a través da voz e da arte dunha cantante portuguesa, como é María do Ceo, que ten as súas raíces no país veciño, pero que desde ben pequena viviu na nosa terra”.