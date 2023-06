Un futuro con la educación como clave

La Casa Azul acogió este viernes un final de curso muy especial, en el que la Fundación Secretariado Gitano y su sede en la ciudad celebraron la octava edición de su Encontro Local de Estudantes e Familias Xitanas de Pontevedra, en el marco de su Programa Promociona, que lleva activo más de una década en medio centenar de ciudades de toda España.

Además de varios relatorios en el que tanto alumnos y alumnas como familias y profesorado compartieron sus experiencias tras el curso y sus posibilidades para el año que viene, tuvo lugar el acto de clausura del año académico 2022-2023, donde se puso en valor a todas aquellas participantes, cerca de la veintena, que se han valido de los refuerzos educativos puestos a su disposición por la Fundación para titularse en Educación Secundaria –y su modalidad para adultos–, estudios post-obligatorios o el paso de la ESO a Primaria, entre otros.

Fue en ese momento cuando se procedió a la entrega de diplomas, acompañada por una presentación en la que se destacaron el estudio, el apoyo, la actitud y la constancia como claves del mérito de estas alumnas gitanas, que han superado una etapa educativa más, recalcando el éxito femenino, con voz de mujer y en el que la protagonista es la mujer gitana de hoy.

También se animó al resto de participantes a que sigan un año más peleando por lograr sus objetivos académicos, recalcando que ellos, al valerse del programa que se imparte en la Casa Azul, también están en el camino correcto para conseguir sus metas.

“Intentad siempre tirar hacia adelante, buscad apoyo, que lo tenéis ahí, tanto de vuestras familias como el nuestro. Que sigáis yendo hacia adelante y luchéis por vuestros sueños”, admitía Noelia, una de las profesoras, durante la graduación.

Al mismo tiempo que la celebración, eran varias las estudiantes que destacaban los beneficios que les proporcionaba formar parte de este programa.

“Cuando no estaba en la Casa Azul, en los dos primeros años de la ESO, no sabía estudiar, no estaba centrada y suspendía. Después, en el verano, me apunté y me ayudó a recuperar las que suspendí. En el curso de tercero, me ayudaron y me apoyaron un montón. Gracias a ellos pude sacarme tercero”, afirmó Yanire, alumna del IES Mestre Landín de Marín, que reconocía que, tras ese tercer año, el más difícil para ella, ya adquirió la base necesaria para afrontar el último curso de la ESO “sin tanta ayuda, más sola”.

Entre los aspectos en los que mejoró tras su paso por la Casa Azul, Yanire destaca la constancia. “Me ayudaron a tener la rutina de todos los días y estudiar”, indica.

Otras estudiantes, como Naza, del IES Montecelo, o Candela, del IES Luis Seoane, han llevado su camino por la Formación Profesional Básica, obteniendo con mucho orgullo el título de la ESO al superar el ciclo.

“Aquí nos ayudaron mucho a desarrollar esos hábitos. En nuestro caso, es como la ESO pero más práctica. Hacemos más horas prácticas que teóricas. Es más fácil que te quede en la mente y aprendes más”, valora Candela. En su caso, lo más difícil fue la segunda evaluación del último curso, donde había “más caña” antes de empezar el periodo de prácticas correspondiente.