Cuenta atrás para el fin del “furancheo”

Hay algunos concellos que, además, permiten ampliar unos días más ese margen, siempre y cuando las familias no hayan sido capaces de vender todo el vino producido.

En general, ha sido una “muy buena temporada”, tanto en palabras de algunos responsables de furanchos como del portavoz de estos en la provincia de Pontevedra, Guillermo Martínez.

Y son dos los motivos principales para esta apreciación. Por un lado, porque a la población en general le gusta cada vez más acudir a este tipo de lugares y, por otro, porque cada año abren menos, ya que, tal y como indica Martínez, no se produce un relevo generacional “cuando los mayores lo dejan”. De este modo, la elevada y creciente afluencia de clientes se concentra en menos “loureiros” .

Jorge Garrido, uno de los hermanos que, junto con sus padres, llevan el furancho “Casa Martínez” de Vilaboa, reconoce que este año ha sido “incluso mejor que el año pasado”. Sus casi dos décadas de actividad les han permitido ganarse a un público fiel y asiduo. “Pero cada año viene gente nueva y, cada vez más, mucha juventud”, explica a FARO. Además, no es raro también que llegue algún turista que se aloja por la zona.

En cuanto a los productos más demandados, en “Casa Martínez” se llevan la palma las empanadas, empanadillas, tortilla y oreja de cerdo. En lo que se refiere al vino, tanto el tinto como el blanco por igual.

Hay que recordar que la base de los furanchos es la venta de los excedentes de la producción de vino, por lo que, para poder iniciar la temporada de funcionamiento, estos establecimientos “deberán tener hechas las declaraciones obligatorias para el sector vitivinícola”, tal y como informa la Xunta.

Además, deberán tener regulada la totalidad de su viñedo en el registro vitivinícola de Galicia y estarán obligados a presentar una declaración responsable del cumplimiento de todos los requisitos que será objeto de una comprobación posterior por parte del concello de residencia.

Por otro lado, el vino que se sirva no podrá ser embotellado y deberá proceder directamente del barril de la cosecha del “furancheiro”. Asimismo, se pueden ofrecer un máximo de cinco tapas.

Entre los furanchos que se acogerán a la ampliación de actividad figura “A de Caballero”, en O Pereiro, Poio. En este municipio el Concello permite continuar unos días más allá del 30 de junio siempre y cuando se siga teniendo vino.

Manuel Torres, responsable de este establecimiento, indica que “todavía no sabemos si esta temporada cerraremos este fin de semana o lo alargaremos unos días más, aún lo estamos pensando”.

También en su caso nota “más gente que otros años”. Eso sí, destaca que siempre es conveniente que haya varios loureiros en una zona, porque “unos atraen a otros, es mejor”. De hecho, en Poio ya se han perdido varios por falta de relevo y actualmente hay tres en actividad.

En “A de Caballero” triunfan la empanada y los huevos, mientras que el vino “a partes iguales”.

La pérdida de los derechos al cortarse las viñas

Una cuestión sobre la que advierte Guillermo Martínez, portavoz de los furancheiros de la provincia de Pontevedra, es la importancia de no perder los derechos de las viñas por cortarlas. “Si cortas la viña que tienes, desaparece del registro vitícola y pierdes los derechos” , asegura. “Esto ocurre porque al no figurar en las fotografías aéreas la dan de baja”, aclara. Recuerda que para el sector es “fundamental” que no se pierdan ese tipo de derechos y que, “por desgracia, se están perdiendo a mansalva”. Esto se debe a que hay muy poca información al respecto, lo que convierte en “un drama” la situación del rural. Una vez perdidos estos derechos hay que pedirlos de nuevo a la Consellería de Medio Rural. “Tú puedes solicitarlos, pero algo de ventaja tienen los menores de cierta edad, alrededor de los 40 años. La gente tiene que concienciarse que perder esto es un drama, porque aún hay gente joven interesada en este tema y volver a solicitar estos derechos supone un complejo lío burocrático”, resume Martínez.