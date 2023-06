El Liceo Casino será escenario esta noche de la presentación de los carteles de la mini feria taurina 2023, un encuentro en el que tomarán parte Espartaco, uno de los profesionales que durante más años ha encabezado el escalafón taurino, y Tomás Rufo, revelación de la temporada 2022. El encuentro también servirá de marco para la presentación del libro “Ya nadie dice la verdad”, del escritor y redactor jefe de la sección taurina de El Mundo Zabala de la Serna.

–¿Qué va a transmitir hoy a los aficionados?

–Sobre todo transmitir la satisfacción y la felicidad que me produce estar en Pontevedra, y mi gran agradecimiento por el cariño que siempre ha mostrado conmigo esta ciudad desde que era un niño. Eso es lo que puedo trasmitir a esta afición: la felicidad tremenda de poder estar aquí en Pontevedra con todos los amigos.

–¿Toda su vida ha estado vinculada a los toros?

–Sí, prácticamente toda mi vida, antes desde mis comienzos como torero y ahora sigo vinculado como ganadero, intentando cuidar al toro y mimarlo, dentro de mis posibilidades, en el campo, porque el toro tiene el mismo derecho a disfrutar del campo que uno mismo.

–Ha visto la evolución a lo largo de décadas ¿qué le parece el momento que vive hoy la fiesta?

–Son momentos complicados. Ha habido momentos mejores, otros que han sido más difíciles. La suerte es que tenemos ahora toreros extraordinarios, con una forma increíble de estar en la plaza y hay una afición espectacular. Lo que ocurre es que siempre, por diferentes motivos, una gente está a favor y otros en contra, algo que siempre afecta al mundo de la tauromaquia. Pero los toros se han mantenido todos los tiempos y con todas las dificultades, y creo que seguirán.

–En la década de los 90 se estrenó como ganadero…

–Como ganadero la verdad es que es una lucha totalmente diferente, una lucha continua. Por diferentes motivos la ganadería está hoy muy difícil, no solamente una ganadería brava, sino una de mansos, de toros de carne. Es muy complicado, pero es lo que nos gusta, lo que nos hace felices y ahí estamos, en una lucha y en un trabajo diario que al menos nos enorgullece.

–¿Es más complicado todavía que ser torero?

–(risas) Ser torero es muy difícil, porque de una manera u otra siempre está tu vida en riesgo. La otra es una lucha totalmente diferente, es por mantener todo aquello que tienes, por cuidarlo al máximo. Lo que sucede es que en la ganadería cada día se va aprendiendo, en lo otro tienes una técnica aprendida, crees que a veces lo llevas todo pensado y un día sale y otro no, pero aquí cada día tienes que ir cambiando con la vida y, sobre todo, con el tiempo: que no llueva, que no llegue la sequía como en estos momentos… Hay muchos componentes que no dependen mucho de ti.

–Es, con El Fandi, el torero que más años ha liderado el escalafón ¿qué opina de la joven generación de matadores?

–Son toreros muy jóvenes, que están en la plenitud, buscando ese futuro y esa cima del torero soñada. Hoy hay toreros jóvenes con una actitud magnífica, con una afición tremenda y con gran plenitud, en el sentido de estar muy preparados y muy mentalizados, con una disciplina y una responsabilidad muy grande. Todo eso los hace ser hombres muy especiales, y por lo tanto creo que la tauromaquia está en un punto de gente joven bastante importante. Ojalá que Dios los ayude mucho y tengan mucha suerte, porque es una profesión muy bonita pero a la vez muy arriesgada.

–Vuelve a Pontevedra en un año importante, en el que cumple 60 años y en el que ha sido abuelo ¿cambia mucho la perspectiva?

–La vida te cambia totalmente, las perspectivas también, las ilusiones en el mundo del toro las sigues teniendo un poco desde fuera, pero las expectativas son completamente diferentes. Tengo una nieta, me encuentro más mayor y, claro, no es lo mismo que antes. Empecé en Pontevedra, fíjese, con 14 o 15 años, vine muchos años, y ahora vuelvo a presentar una feria espectacular, a estar con amigos y en la presentación de un libro de Vicente Zabala. Y con un torero joven como Tomás Rufo que está ahora mismo de máxima figura del toreo, con la familia Lozano, a la que se lo debo todo porque me sacaron adelante… Y además voy a saludar y a dar un abrazo a todos mis amigos de Pontevedra. Para mi es un día muy feliz.