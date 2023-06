El Museo de Pontevedra está inmerso en la preparación de su programa de celebración del centenario del Seminario de Estudios Galegos. Una de las acciones previstas es la edición de dos documentos hasta ahora inéditos y que reúnen un gran interés histórico, literario y artístico. A La ya prevista edición facsimilar del "Romance de unha fatal ocasión", un poema que los seminaristas dedicaron a Castelao, se une la de otro romance del mismo año 1935 dedicado a Sebastián González García-Paz y que acaba de ser donado al Museo por el hijo de este.

Estos dos romances se encuadran en el contexto de las “jornadas” que organizaba el Seminario de Estudios Galegos, y en concreto en la del Deza. El Seminario se organizaba en secciones dedicadas la distintas disciplinas pero que periódicamente realizaban salidas conjuntas de alrededor de una semana a diferentes comarcas gallegas, en las que se reunían el mayor número de miembros posible y que buscaban recoger información sobre lo terreno, ponerla en común e intercambiarla. El reconocimiento del Deza comenzó en 1928 y se intensificó en los veranos de 1934 y 1935.

En esta última campaña de investigación, desarrollada a principios de julio del 35, faltó Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que acababa de ser desterrado a Badajoz. Como ya habían hecho en otras ocasiones con textos dedicados a Vicente Risco y otros, los seminaristas le dedicaron a Castelao el "Romance de unha fatal ocasión", un ejercicio literario con caligrafías e ilustraciones de varios de ellos. Aunque el de Rianxo era el destinatario principal del poema, la dedicatoria se hace extensiva a otros ausentes: Alexandre Bóveda, también castigado en Cádiz, y Robustiano Fernández Cochón. El manuscrito original se guarda en el Archivo Filgueira Valverde del archivo documental del Museo.

El documento incluye ilustraciones de Vicente Risco, Manuel Gómez Román, Hermida y Laxeiro, que ilustra la portada. Los versos del romance tienen la caligrafía de un nutrido número de miembros del Seminario: Florentino López Cuevillas, Risco, Xaquín Lorenzo “Xocas”, Xosé Ramón Fernández-Oxea “Ben-Cho-Shey” o Antonio Iglesias Vilarelle, entre otros.

Al fragmento con la caligrafía de Cuevillas pertenecen estos versos, que son un buen ejemplo de la visión humorística sobre los miembros y las actividades del Seminario que se recogen en el romance: “Na casa do Ferrador / o Seminario pousaba; / nas camas de chinches de ouro / nas sabáns pulgas de prata. / D. Luis Iglesias traguía / o solimán contra as pragas / a celta fouce no cinto / a seriedade na cara”.

Para las archiveras responsables del área de documentación del Museo, la composición “mantén unha unidade de argumento e ritmo que fai pensar que se trata da obra dun só autor”. Las evidencias que recogen en el estudio introductorio que acompañará a la edición apuntan a que el autor sería Xosé Filgueira Valverde.

Donación de un inédito

La edición facsimilar de este romance se completará en el mismo volumen con la de otra pieza de características similares y que hasta ahora no se conocía. Se trata de "Tibi Bastianus Imperator Peruensis", una composición dedicada a Sebastián González García-Paz por dos amigos y compañeros del Seminario de Estudios Galegos: Xosé Ramón Fernández-Oxea, “Ben-Cho-Shey” y Xaquín Lorenzo “Xocas”. Juan Manuel González Lamela, hijo de Sebastián González, acaba de donar al Museo de Pontevedra este importante documento inédito.

Este segundo romance está datado el 15 de julio de 1935, con un texto escritor por Ben-Cho-Shey que remite en la temática a la tradición tardomedieval, lo que también se refleja en la cuidada caligrafía. Acompañan el texto ilustraciones de "Xocas", en las que aparecen los personajes del poema: una mora encantada, el propio Sebastián González y su profesor, el “furibundo” Abelardo Moralejo, en la forma de un dragón.

El contexto en el que se compuso este romance es el mismo del dedicado a Rodríguez Castelao; son obras que los miembros del Seminario de Estudios Galegos le dedican a los compañeros ausentes en sus actividades conjuntas. Esta pieza cuenta con un brillante sentido del humor, como muestran los cuatro versos con los que se invocan al destinatario del romance, que se repiten a lo largo del texto: "Meu señor don Sebastián / moço de noble fasquía / si non fora pol-o queixo / outro como il non había".

Centenario del Seminario de Estudios Galegos

La publicación está prevista para otoño de este año, en un volumen que incluirá un estudio introductorio y un apéndice documental con una serie de notas redactadas por Filgueira Valverde en la que se recogen anécdotas de las jornadas del Deza que dan el contexto necesario para entender el contenido del Romance de una fatal ocasión.

La programación del Museo de Pontevedra por el centenario de la fundación del Seminario de Estudios Galegos se completará con otras actividades: dos salidas temáticas a modo de jornadas por la comarca del Deza en septiembre, un ciclo de conferencias en octubre y la apertura de un espacio web para divulgar los materiales del SEG custodiados en el Museo.