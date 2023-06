El Festival Internacional de Jazz cambia de fechas y pasará a celebrarse en agosto

El Festival Internacional de Jazz de Pontevedra llega en este 2023 a su vigésimo novena edición, en la que renovará su apuesta por los conciertos en directo a cargo de grandes artistas internacionales, al aire libre y gratuitos, una fórmula que lo sitúa año a año entre las grandes citas veraniegas para los amantes del jazz y del blues en la Península.

A falta de la presentación oficial del cartel, solo ha trascendido que el festival cambia de fechas. Habitualmente se celebraba a finales de julio, y este verano se retrasará hasta el mes de agosto. En concreto, las actuaciones están previstas entre los días 7 y 11 en la plaza de A Ferrería.

A mayores de estos conciertos, el Festival de Jazz de Blues programa regularmente actuaciones de calle. Se trata de Jazz pola Rúa, que busca llevar el buen ambiente musical a otros puntos de la ciudad, sorprendiendo a los paseantes y anunciándoles los recitales de noche.

El Festival de Jazz no será la única cita musical del próximo agosto, ya que también se celebrará la segunda edición del Río Verbena Fest. Está programada para los días 25 y 26 de agosto en la explanada del recinto ferial y encabeza el cartel el grupo Vetusta Morla. La organización recuerda que llega a Pontevedra en el marco de la gira “Cable a Tierra” en el que los músicos “nos presentan ritmos de los folclores de aquí y del otro lado del Atlántico”.

Dellafuente, “el trapero que más lo peta en nuestro país”, destaca la organización, es otro de los invitados al festival, que también contará con el grupo de rap sevillano SFDK, formado por Zatu y Acción Sánchez, “una auténtica leyenda en el mundo del hip hop nacional”, recuerda la misma fuente.

El bonaerense Trueno, que con tan solo 20 años cuenta con “un enorme reconocimiento en la escena del rap en español” y el sonido personal de Xoel López serán otras de las propuestas del festival.

Éste también contará con Jenny and the Mexicats, The Rapants, Blanco Palamera, Certain People, Galician Army, Flecha Valona, Thom Archi, La Mosca Valiente, Chroma, Desconcerto y Conductores Suicidas, hasta redondear dos intensas jornadas de conciertos.

Las entradas están a la venta en rioverbena.com, donde también pueden adquirirse los abonos para las dos jornadas de este festival que se propone situar a la ciudad del Lérez en el mapa de las grandes citas de la música urbana.

Por su parte, el cartel de las fiestas de verano continúa sin conocerse, a excepción de un solo nombre, el del grupo de folk metal Mago de Oz. Actuará en Pontevedra el 17 de agosto, según ha anunciado en sus redes sociales, de modo que se enmarcará en la “semana grande” de A Peregrina, de la que por lo demás se desconoce la programación.