Desde la toma de posesión de la corporación municipal y la elección de Miguel Fernández Lores como alcalde con los votos de BNG y PSOE, el pasado día 17, las conversaciones entre ambas formaciones para negociar una hipotética coalición de gobierno apenas han dado pasos. Desde ese día no se registran avances, ni tan siquiera reuniones formales, y la proximidad de la campaña para las elecciones generales del 23 de julio no favorece una reanudación de ese diálogo, según admiten fuentes próximas a la negociación. Después llegan las fiestas y las vacaciones por lo que no se descarta que el asunto quede sobre la mesa hasta después del verano. También hay sectores en ambos partidos, sobre todo en el PSOE, contrarios a esa coalición.