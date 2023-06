El pasado año las fiestas de San Xoán de Poio no se cerraron con la tradicional tirada de fuegos artificiales. El PP, entonces en la oposición, señaló entonces que no se hizo porque el gobierno local no había tramitado a tiempo la autorización de la Subdelegación del Gobierno. Parece que esa fue la razón, porque se ha repetido este año. Sí hubo fuegos, pero no había permiso previo por lo que el nuevo gobierno local tuvo que elaborar un plan de emergencia y buscar otro lugar para poder contar con esa autorización y celebrar el espectáculo.

Así lo explicó ayer el alcalde, Ángel Moldes, al hacer balance de sus primeras fiestas en el cargo, que asumió apenas unos días antes. Junto al concejal de Festexos, Francisco Da Silva, Moldes destacó el “éxito de participación” y puso como ejemplo que las ventas de platos de sardina aumentaron un 50% y que, por primera vez, se amplió el horario de venta hasta pasada la 1 de la mañana. También dijo ayer que “hubo más aparcamientos disuasorios, 670 plazas más respecto a ediciones anteriores”, y por ello agradeció a todos los propietarios de las fincas “que las cedieron de forma totalmente desinteresada”. Una de las principales novedades de estas fiestas fue reservar una hora diaria de atracciones en silencio para hacerlas más inclusivas, medida por la que recibieron el agradecimiento de muchas familias y que, para las próximas ediciones, intentarán aumentar al menos dos horas al día. Moldes también destacó la fiesta infantil, y ya anuncia que el próximo año aumentarán los hinchables y mantendrán la animación musical, la espuma y el agua. En cuanto a la entrega de premios a los deportistas, este año se cambió el formato, de manera que todos los integrantes de los equipos pudieran subir al podio y recibir una medalla conmemorativa, cuando hasta ahora solo podía acceder un niño en representación de cada equipo. Moldes también insistió en que “hubo que solucionar problemas en un tiempo récord”, ya que además de la falta de permiso para los fuegos artificiales, “a pocos días de que comenzara la fiesta no estaba contratado ningún suministro eléctrico para las fiestas y las partidas para hacerlo estaban agotadas”. Finalmente, el alcalde agradeció, una vez más, la disponibilidad, ayuda e implicación de todos los trabajadores municipales, así como de los cuerpos y fuerzas de seguridad, desde la Guardia Civil hasta la Policía Local y Protección Civil, que estuvieron coordinados para garantizar la seguridad en las fiestas, si bin un operario municipal resultó herido en la hoguera de San Xoán.