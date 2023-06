A Asociación Cultural Os Trazantes de Tenorio, en Cerdedo-Cotobade, foi premiada na 41 edición do Concurso de Baile Tradicional Xacarandaina, celebrado na Coruña. A agrupación foi galardoada co premio ao mellor vestiario. No concurso de baile tradicional participaron ata 35 agrupacións de toda Galicia. Nestes premios foron distinguidos tamén os grupos Garrucha (Santaia), Papoula (Xacarandaina), A Mámoa de Luou e a Escola de Cantigas e Agarimos, entre outros.