La Boa Vila amaneció ayer con un colorido surtido de paraguas decorando las calles Real y Cousiño. Aunque la iniciativa fue adquiriendo un significado mayor, pues en la Real se instalaron paraguas amarillos que siguen la estela del Camino de Santiago, en realidad todo empezó de una manera diferente: esta estrecha callejuela que alberga varios locales de hostelería y está llena de animación necesitaba “un poco más de luminosidad”, indica el principal promotor de la idea, Raúl Facciola, de la Creperie Cre-Cotte (que tiene salida por ambas calles). El tirón de la iniciativa quedó más que demostrado el año pasado, cuando “la gente no paraba de pasar a sacarse fotos”.

El ocurrente Facciola decidió que era una manera de dar algo de sombra en los días de verano, además de aportar vistosidad a la angosta calle Cousiño, que tiene la suerte de estar recogida del sol inclemente de estas últimas jornadas, algo que suscriben los demás hosteleros de Cousiño. Adquirieron un total de 140 paraguas repartidos entre las dos calles, y el Otto Pub y el Bar Brasil participaron con gusto en la iniciativa. Una vez comprados todos los paraguas, con sus propias manos se pusieron a instalarlos, a unos cuantos metros de altura y a pleno sol la mañana del lunes. No es tan común de ver como parece, pero lo cierto es que esta es una historia de unión y amistad entre vecinos y hosteleros, una dinámica que todo indica que durará por mucho tiempo.

Por supuesto, lo hicieron contando con la supervisión y con el permiso del ayuntamiento, pero la forma de hacerlo fue, señala humildemente Facciola, “de andar por casa”. Ninguna iniciativa está exenta de sus complicaciones, y al principio hubo vecinos que la cuestionaron, pero ahora todo el mundo está contento al ver el revulsivo que supone para esta zona de la ciudad del Lérez.

Y nada de esto habría sido posible si no estuvieran en sintonía todos los hosteleros de la zona, que se llevan visiblemente bien y tienen una estrecha relación. Trabajaron juntos y el lunes ya era posible ver los primeros paraguas en un tramo de Cousiño, que por la tarde cubrieron el largo de la calle, y el martes se colocaron temprano los amarillos en la calle Real en forma de flecha que señala en qué dirección continúa el Camino de Santiago. La intención es que la gente (y por qué no decirlo, los turistas) se acerque y no pase de largo por estas románticas calles que a veces pasan inadvertidas en el tumulto de las plazas y las terrazas cercanas.

Los hosteleros advierten de que no está completa todavía la decoración, pues piensan añadir unas guirnaldas a lo largo de las calles, por lo que habrá que seguir pasándose a curiosear a lo largo de esta semana para ver qué novedades deparan estos hosteleros. Y aunque sea casualidad, coincide esta colocación con el Día del Orgullo LGTB+, lo que da un ambiente más festivo y diverso a estas céntricas ubicaciones. La interpretación es libre, aunque señalan que en Cousiño no había razón alguna (en la Real estaba el peregrinaje), pero Camino Portugués u otro motivo, el color siempre alegra las calles, y la iniciativa ya está teniendo una gran acogida por parte de vecinos, comerciantes, hosteleros y turistas. Es imposible no fijarse en estas dos calles, y la intención era esa: “No deja de pasar gente”, comentaba visiblemente contento Facciola. Esta nueva decoración que durará unas semanas son un aliciente más para pasarse por estas zonas cuyos hosteleros siempre hacen lo que esté en sus manos (incluso ponerse a varios metros sobre el suelo para colocar unos paraguas) con tal de alegrar a las personas.