Baile para sacar a la UNED a la calle

“La fama cuesta”, recordó el profesor de baile latino Luciano Ricardo Gomes dos Santos a los integrantes de la UNED Senior más tímidos, los que dudaban en dar los primeros pasos en la exhibición de bailoterapia que celebró ayer la Universidad a Distancia. La divertida clase tuvo lugar en la plaza de A Peregrina y consiguió que vecinos y turistas se sumasen en un gran baile colectivo.

Entre los participantes, el director del campus Noroeste de la UNED, Víctor Manuel González Sánchez, uno de los que lució la camiseta corporativa de la universidad para sumarse a la sesión. Como él, hasta 60 bailarines de verde se animaron con la bachata o la salsa.

“Sí, es un acto de la UNED”, confirmó el director a los asistentes, una cita para divulgar el programa senior de la universidad, pensado para mayores de 55 años y a los que propone un amplio abanico de opciones de formación y socialización. “Lo que hacemos hoy es sacar la UNED a la calle”, explica Víctor Manuel González, que recuerda que Bailoterapia “es una asignatura que hemos desarrollado durante todo el curso y queríamos compartirlo con Pontevedra, para que vean una pequeña muestra de lo que hacemos durante todo el año”.

¿Qué hacen los senior de la UNED? “Básicamente ser felices”, resume el director, “aprender y disfrutar”. Son dos de los grandes objetivos de las clases de Bailoterapia en las que, más que incorporar técnicas, los alumnos “socializan, se relacionan y mantienen este espíritu con el que están bailando”.

No pocos de los estudiantes “dicen al principio que no son jóvenes para bailar, o que me duele aquí… Y un poco después aquí los tienen”, explicó el profesor. Como un excelente ejemplo, una alumna que supera los 90 años y que dejó claro su sentido del ritmo

Bailoterapia y Bailes Latinos será precisamente uno de los cursos que repetirá el próximo curso como oferta del centro de la UNED de Pontevedra. Ésta desarollará a mayores otros cuatro monográficos pensados para este perfil poblacional que se espera que supondrá el 40% de la población española en menos de una década.

Con los programas centrados en la socialización y en general en proporcionar aprendizajes y estrategias para el desarrollo integral y la autonomía personal, la UNED también ofrece formación en temáticas que puedan ser de especial interés para los sénior.

La UNED desarrollará el próximo curso académico cinco monográficos pensados para este perfil poblacional que se espera que supondrá el 40% de la población española en menos de una década

Así, el próximo curso también se desarrollarán los monográficos Arquitectura Renacentista. El equilibrio de la perfección técnica a través de la recuperación de los valores clásicos; la tercera entrega de Historia de Pontevedra. Recordando el pasado, conociendo el presente; Impacto del Derecho en nuestra vida ordinaria e Iniciación a la Bailoterapia y Bailes Latinos, para aquellos que piensen en dar sus primeros pasos de baile.

Y si el director animó a los asistentes a interesarse por la variada oferta formativa, Luciano Ricardo Gomes dos Santos los emplazó para mañana en el centro de Monte Porreiro, donde la UNED Sénior celebrará su festival de fin de curso.