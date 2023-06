A previa ás Festas do Carme en Marín non é igual sen os ruidos dos motores. Do 30 de xuño ao 2 de xullo a vila volverá a desfrutar das motos coa XVI Concentración Motera Vila de Marín, que se presentou onte no Concello, xunto con Golfiños Marín.

O venres 30 de xuño abriranse as inscricións a partir das 18.00 horas e pola noite abrirán boca o grupo Gran Garaje e o DJ Rubén Díaz. Haberá acampada cuberta con duchas no Sequelo. O sábado 2 de xullo será a ruta mototurística polo municipio con pincho na carpa e antes da cea teremos exhibición de stunt a cargo de Narcis Roca. Despois da cea para os inscritos, será a tradicional ruta nocturna con antorchas e entregaranse os trofeos e o sorteo tradicional de regalos. Finalmente, de novo o DJ Rubén Díaz pechará a noite. O domingo será o turno de dúas pequenas promesas, Iker 27 e Kevin 15, que farán a súa exhibición e despois se clausurará o evento cunha sesión vermú na carpa.