Abogados se concentran para exigir mejoras en el turno de oficio y un pacto por la Justicia

Abogados de Pontevedra se concentraron en la mañana de este miércoles ante la Audiencia Provincial para demandar un pacto por la Justicia y la mejora de las condiciones de trabajo en el turno de oficio y de las pensiones de estos profesionales. La decana del Colegio de Abogados, Gema Rial Rodríguez, encabezó la protesta y lamentó la persistencia de “una serie de problemáticas que son muy graves y que perjudican no solo el trabajo de los abogados y su futuro, sino también el de la ciudadanía”.

Demandan un pacto por la Justicia “porque es imprescindible”, señala Gema Rial, en un momento en que “la justicia está en una situación bastante penosa” y desatendida. Por su parte, los abogados están pasando “por muchas situaciones de dureza extrema que son completamente injusta y que no se corresponden con el nivel de trabajo, estudio y preparación que tenemos”.

En Pontevedra están colegiados 500 abogados, “y entre colegiados y no colegiados somos unos 970 u 980”, precisa la decana de los profesionales. Ésta insiste en que es necesario un pacto por la Justicia “porque la Justicia es la gran olvidada. Por ejemplo el Ministerio de Hacienda tiene una serie de beneficios desde hace años”, recursos telemáticos y en general avances “que en la Justicia estamos a años luz. Estamos super lejos de todo eso, y sería posible, es solo un tema de financiación y de querer”.

La mejora de las retribuciones es uno de los aspectos que demandan los abogados. La decana del Colegio de Pontevedra señala en este punto que “tenemos un baremo de turno de oficio que no nos parece ajustado al trabajo que desempeñamos. Estamos atendiendo a clientes con un nivel de exigencia elevadísimo” y a su vez los profesionales cuentan con una formación excelente. Gema Rial se refirió en este punto a que “el Consejo de la Abogacía hace cada año una valoración mediante una empresa externa de cómo se valora el turno de oficio y los que lo utilizan lo valoran en más de un 80% como un éxito y un triunfo. Sin embargo, las remuneraciones no nos parecen adecuadas, son trabajos que en ámbito particular cobramos de forma más ajustada al trabajo que nos supone”.

El turno de oficio, critican, está infrapagado, “y no solo porque las cantidades no nos parezcan ajustadas, sino porque hay mucho trabajo que no cobramos". También lamentan las pensiones exiguas que cobran algunos compañeros jubilados

El turno de oficio, critican, está infrapagado, “y no solo porque las cantidades no nos parezcan ajustadas, sino porque hay mucho trabajo que no cobramos. El turno de oficio se sostiene en parte gracias a nuestro trabajo, cuando no tenía por qué ser así, tendría que sostenerse con los impuestos de todos”.

Otra de las demandas de los abogados hace referencia a los profesionales que se jubilan con una pensión muy exigua, retribuciones que sencillamente sus compañeros consideran que “no son dignas” y a las que hay que poner solución. “El Colegio ha hecho varias peticiones, a la asamblea de la mutualidad, al Consejo de la Abogacía Española y al Consello da Abogacía Galega, porque son muchos los frentes que tenemos abiertos y es dura la situación que padecemos”, indica la representante de los abogados.

Explicó que esta mañana se reúne el Consello da Abogacía Galega “con los principales grupos políticos, porque en este momento de elecciones tenemos que llamar la atención sobre este tipo de situaciones”, señaló Gema Rial antes de hacer hincapié en que “nosotros velamos por los derechos de los demás, pero también tenemos que mirar por los nuestros”. Los profesionales prevén nuevas movilizaciones en los próximos días, coincidiendo con el periodo electoral, para reivindicar sus derechos.