Unas gafas para salvar vidas en países en desarrollo

La enfermera Adriana Seijas Vijande presentaba hace unos días su trabajo de fin de grado “Formación a través de las smart glasses en reanimación cardiopulmonar” en el acto de fin de curso de la Escola de Enfermería de Pontevedra. Se trata de una idea sobre las numerosas posibilidades y aplicaciones de las gafas inteligentes en el ámbito sanitario, para la que ha contado con la tutorización de Felipe Fernández Méndez, su director de proyecto, y el amparo del Grupo Remoss, adscrito a la Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte.

Todo comenzó cuando esta joven viguesa de 24 años se planteó una temática para poner el broche de oro a su grado en la escuela pontevedresa. “Tenía pensado hacer algo relacionado con las emergencias, porque me gusta mucho ese mundo. Es donde yo quiero enfocar mi enfermería. Es por ello que tenía claro que quería que él fuese mi tutor, porque me gustaba muchísimo su método en las aulas y las asignaturas que daba. La temática no la tenía clara, pero sí sabía dos cosas: que, como he dicho, quería que fuese algo relacionado con las emergencias y que pudiese aplicarlo a los países en vías de desarrollo. Fue él quien me recondujo con el tema de las gafas”, cuenta a FARO.

Y es que Felipe Fernández Méndez, profesor de Emergencias en la Escola de Enfermería, ya había hecho su doctorado sobre “Nuevas tecnologías en la formación y evaluación de competencias en emergencias”. En varios de los artículos e investigaciones que hizo para este trabajo probó una versión inicial de lo que son las “smart glasses”, con seguimiento pupilar, con el estudio del patrón visual: dónde se fija alguien que tiene que atender a una víctima traumatizada, un socorrista con un ahogado...

"Es complementar el trabajo de un enfermero, porque nosotros sabemos, pero no sabemos de todo" Adriana Seijas - Enfermera e investigadora

“Entonces vimos patrones visuales y de fijaciones particulares y que nos daban muchas posibilidades; que había un campo realmente útil y muy aprovechable”, afirma.

Las gafas utilizadas en el TFG de Adriana Seijas no registran el movimiento pupilar, sino que graban y enfocan lo que la persona ve y tienen un sistema de audio que permite comunicarse con ellas; se puede hacer una llamada. Además, con la lente derecha permiten enviar imágenes o vídeos.

Se trata de un objeto fabricado por una empresa inglesa para el ámbito industrial, de ahí que la utilización en el sanitario haya sido la novedad aportada por Adriana Seijas.

“Nosotros creemos que es muy útil para todo el tema de emergencias. En los países en vías de desarrollo a lo mejor no puedes tener a un especialista en Oftalmología ni una matrona, ni un urólogo. Pero sí puedes poner unas gafas inteligentes, hacer una videollamada y ya tienes el mundo a tus pies”, explica Fernández.

“Es complementar el trabajo de un enfermero, al final, porque nosotros sabemos, pero no sabemos de todo. Es importante, sobre todo en campos en los que no estamos tan especializados”, añade, por su parte, Seijas.

"En los países en vías de desarrollo a lo mejor no puedes tener a un especialista en Oftalmología ni una matrona, ni un urólogo. Pero sí puedes poner unas gafas inteligentes, hacer una videollamada y ya tienes el mundo a tus pies" Felipe Fernández - Enfermero y profesor

Hay que destacar que ambos son investigadores del Grupo Remoss. La enfermera hará un máster de investigación y, dentro de dos años aproximadamente, la tesis vinculada a este equipo, del que el “alma máter”, el investigador principal, es Roberto Barcala.

De hecho, fue a través de este grupo que se compraron un par de gafas de este tipo para poder trabajar e investigar.

La base de las emergencias

Teniendo en cuenta la pasión de Adriana Seijas por las emergencias, la elección de la formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) para su trabajo de fin de grado no fue casual: “Es la base de las emergencias. Lo primero que te encuentras cuando tienes una emergencia probablemente es tener que realizar una RCP”. “Si nosotros enseñamos a la gente a hacer este tipo de reanimación va a haber posibilidades de salvar a personas con mejor calidad”, subraya.

Aunque el nombre de “gafas inteligentes” puede imponer, realmente su funcionamiento es más simple de lo que parece: “Al final es hacer una videollamada desde el ordenador y puedes interactuar. Simplificando, es como una webcam”.

Por el momento, no tienen constancia de su utilización en el sector de la sanidad, ya que este tipo de usos se suelen publicar en estudios de investigaciones. “Lo único publicado hasta la fecha es lo que hemos hecho nosotros”, concluye Felipe Fernández.

“Se puede formar a gente obteniendo buenos resultados”

Las posibilidades que ofrece la idea gestada por ambos investigadores son muchísimas. “Al final, las aplicaciones son las que le busquemos, siempre y cuando haya estas gafas disponibles”, reconoce Adriana Seijas.

Lo más difícil de su trabajo de fin de grado fue la complejidad que terminó presentando “Es un proyecto grande, es complejo. Yo no me había enfrentado nunca a algo así. En un TFG tú puedes simplificar mucho las cosas o hacerlas más grandes. Nosotros optamos por esto último”, confiesa la enfermera.

“Me encontré con una investigación grande y metida en un proyecto bastante importante. Sintentizar los datos y sacar conclusiones de lo que quieres hacer fue lo que más me costó. Fue en lo que más le pedí ayuda a mi tutor, porque yo no estaba segura de a dónde queríamos llegar. Era sintetizar toda la información”, reconoce.

Entre esas conclusiones que por fin logró extraer, destaca que se puede formar a personas a través de gafas inteligentes “obteniendo buenos resultados”.

El trabajo le ha permitido descubrir su pasión por la investigación

En todo el proceso contaron con la participación de 60 alumnos del campus universitario de Pontevedra. “Pudimos manejar a este grupo obteniendo resultados de formación y de comparativa entre el método tradicional de aprender a hacer la RCP y este”, informa Seijas.

La recogida de todos estos datos puede extrapolarse a otros estudios y “llevarlo a otros campos”.

Ahora queda el último, y más difícil, de los pasos para esta enfermera: lograr que su propuesta llegue realmente a los países en vías de desarrollo como ella se planteó en un primer momento. “Esa es la futura línea de investigación. Son palabras mayores. Este ha sido un proyecto pequeño”, manifiesta esta profesional sanitaria, que desde niña tuvo claro que quería dedicarse a la Enfermería por “auténtica vocación” y que ahora ha descubierto que el mundo de la investigación le apasiona como nunca imaginó.