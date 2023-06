Critican el montaje del Surfing the Lérez por afectar al monolito de Ulrich Rückriem

El montaje de dos de las carpas habilitadas el pasado fin de semana para el festival Surfing the Lérez ha suscitado numerosas críticas después de que se hiciese uso del monolito del artista alemán Ulrich Rückriem para asegurar las lonas y una parte de la instalación eléctrica.

El comisario de la Illa das Esculturas, Antón Castro, es una de las voces que lamenta la “poca sensibilidad” del montaje. El parque escultórico, asegura, “se hizo para cosas así”, en alusión al Surfing the Lérez, festival que considera “una idea extraordinaria, la Illa se hizo para cosas así, era un espacio inhóspito y las esculturas lo que hicieron es convertir un espacio inhóspito en un espacio para vivir, para existir, para socializar... En ese sentido felicito al que hace el festival, pero lo que tiene que hacer el Concello (y se que en este caso no es responsable de nada) es vigilar... No puede ser de este modo”.

Castro pide al Concello que ejerza una labor de supervisión “y que vigile, hay que cuidar de que un visitante no cuelgue un paquete de caramelos sobre Las Meninas cuando visita el Prado. Pues aquí es igual, porque lo que se hizo es atar unas cuerdas y meter una conducción eléctrica enrollada en torno a la escultura de Rückriem”.

Esta obra es una evocación de un menhir. El artista se inspiró en un elemento prehistórico gallego para realizar “un homenaje a Galicia, del que es uno de los grandes escultores mundiales... Es una obra con un valor incalculable para nosotros por lo que representa que uno de los grandes autores del circuito mundial del arte piense en términos de Galicia”.

El comisario del parque escultórico reclama al Concello que “controle” las instalaciones en la Illa do Covo. Pide “más sensibilidad. No son normales ese tipo de acciones” en el que está reconocido, destaca, “entre los grandes parques europeos de esculturas. He sido el comisario pero nunca nadie desde el Concello me llamó cuando la manipularon. Es como si eres el autor intelectual, escribes una novela, y el editor decide cambiar el argumento, los personajes, sin pedirte permiso”.