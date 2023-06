“Los organismos públicos no ponen de su parte para quitar barreras y acceder”

Para las personas con sillas de ruedas que residen en Marín, ir a la compra, a un bar o hacer un trámite administrativo son tareas que, más allá de ser mundanas, pueden suponer un esfuerzo diario debido a los obstáculos físicos que suponen las barreras arquitectónicas. Con el objetivo de hacer la vida más fácil a los marinenses que necesitan más accesibilidad nació la Asociación Personas con movilidad reducida Polos nosos dereitos, que ya cuenta con una veintena de socios en la localidad.

–¿Cómo nació este colectivo?

La idea de la asociación fue mía, de montar un colectivo que pudiese luchar contra las barreras arquitectónicas que tenemos aquí en Marín. Hablamos con el Concello para que empezara a tomar cartas en el asunto y eliminara las barreras arquitectónicas, pero no es solo que las elimine, sino que está dando licencias de apertura a nuevos locales con estos obstáculos. Solicitamos que hiciera una campaña de sensibilización para los comerciantes, para que fueran adaptando los locales poco a poco y tampoco la hicieron. Sacaron un acuerdo de una pequeña ayuda para que los comerciantes y todo el mundo que quisiera eliminar barreras quedaba exento de pagar unas tasas del valor de quitarla.

–La asociación ha cumplido recientemente dos años. ¿En qué punto se encuentra la labor que han desempeñado durante este tiempo?

Tenemos un local que nos prestó el Concello. Somos veinte socios, de momento, y estamos buscando apoyos de otras asociaciones para poder hacer más fuerza y poder decirle al Concello y al área de Urbanismo que no es viable dar licencias a locales que no cumplen con la normativa sabiendo que hay una asociación inscrita en la Xunta de Galicia y en el propio Concello. No puede ser, que se están riendo de nosotros. Ni así.

–¿Dónde hay más problemas de acceso en Marín?

Tenemos la notaría. Es inviable acceder, porque no se puede subir. Yo hablé con ellos, porque la titular está a punto de jubilarse y dijo que no se cambia de local porque no puede amortizar los gastos. Les dije que cuando se produzca el cambio, deben habilitar un local que esté conforme con la normativa.

Después, en Correos, la rampa que tiene es muy empinada y tampoco es viable. También ocurre con la Casa Consistorial, que no se puede acceder a la planta superior del edificio. Por otro lado, en los Xulgados conseguimos que eliminen la pequeña barrera que tienen en la entrada, que están ahora en obras y la van a eliminar. La Policía Nacional tiene un salvaescaleras que a veces va y a veces no, pero lo tienen y van tirando.

–¿Han conseguido alguna mejora en los dos años de vida de la asociación?

Está muy complicado. Los organismos públicos, como el Concello, no ponen de su parte para poder hacer las cosas y acceder. Ahora fueron las elecciones y en un colegio electoral no había accesibilidad para que las personas con sillas de ruedas pudiesen llegar a las urnas. Con lo cual, el Concello tuvo que venir a última hora y poner unas rampas. Hacer una pequeña maniobra para que la gente en silla de ruedas pudiese acceder. Pero ni siquiera los colegios están adaptados en esos, ni en los baños, por ejemplo, para personas con problemas de movilidad.