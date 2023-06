Una universidad con las puertas abiertas para todos

Bajo el lema de “Nunca é tarde para formarse” nacía hace más de dos décadas el Programa Universitario para Maiores (PUM) de la Universidade de Vigo. Se trata de un proyecto de desarrollo científico-cultural dirigido a promover la ciencia y la cultura en las personas mayores, tengan o no titulación, al mismo tiempo que las relaciones intergeneracionales. El programa fue puesto en marcha en los tres campus, para facilitar a los mayores de 55 años su desarrollo personal y social. Actualmente cuenta cerca de un centenar de estudiantes en el de Pontevedra. El 3 de julio se abre la preinscripción de matrícula para el próximo curso.

Se ofrecen dos ciclos. El Intensivo, formado por cuatro cursos, es de acceso a cualquier persona con o sin titulación. El Integrado, por el contrario es accesible para aquellos mayores que, o bien ya tienen una titulación universitaria o bien ya han cursado previamente el Intensivo.

Ana Acuña Trabazo es la coordinadora de este último y profesora en ambos. Asegura que el alumnado del PUM es siempre “muy agradecido”. “Es algo en lo que coinciden todos los docentes, en que son unos alumnos muy atentos, muy receptivos. También exigentes, eso sí, porque ellos ya han vivido mucho. Lo que ellos comparten es muy enriquecedor. Es un intercambio para nosotros también, como docentes”, resume.

Hay ciertas diferencias técnicas entre ambos ciclos. En el Intensivo, por ejemplo, durante los cuatro años tienen una materia obligatoria por cuatrimestre, como es la Informática o la Salud Física y Psicológica.

Hay un mínimo de 9 créditos a 15 que deben hacer por curso. Las asignaturas optativas, por su parte, generan desde 1,5 a 3 créditos.

Este ciclo genera el derecho a la expedición de un título propio de “Universitario en Cultura e Sociedade” tras la superación de un mínimo de 60 créditos.

“Normalmente las asignaturas les gustan, porque las hay de todos los ámbitos: humanidades, ciencia, jurídico-social...”, afirma Ana Acuña.

Así, en el programa figuran materias como la de Xadrez, Fotografía, Historia, Historia da Arte, Marcha nórdica, Inglés, Protección do patrimonio cultural, Literatura Española, Infancia e bo trato, Expresión musical, Economía...

“La marcha nórdica ha tenido mucha aceptación”, destaca la coordinadora del ciclo, que también menciona la importancia de las asignaturas obligatorias, como la de Informática, que les es de gran utilidad en la vida real. “Depende de la experiencia de cada uno, pero, por ejemplo, han aprendido a utilizar la firma digital, a la que le han dado mucho uso, para viajar”, celebra.

Por su parte, el Ciclo Integrado permite cursar materias o disciplinas de las diferentes titulaciones oficiales de grado de la Universidade de Vigo, aunque hay que señalar que no todas tienen plazas específicas para el Programa Universitario de Maiores.

Este ciclo consta de 36 créditos y el título que genera es el de “Univseritario superior sénior”. Durante cada curso se pueden estudiar un máximo de 18 créditos.

El programa para el curso 2023-2024 ya está listo. Incluye, tal y como informa la docente Ana Acuña Trabazo una oferta con asignaturas que se impartirán en los grados de Fisioterapia, Educación Infantil, Educación Primaria, Actividade Física e do Deporte, Publicidade e Relacións Públicas, Dirección e Xestión Pública, Enxeñaría Forestal y Belas Artes.

La formalización de la matrícula en este caso tendrá lugar en el mes de agosto.

Elisa Polo (65 años): "Esto es compañerismo, amistad, salir..."

Elisa Polo está en el programa de mayores de la Universidade de Vigo desde el año 2019. Con formación previa como Auxiliar de Clínica y Administrativa, cumplirá 66 años en agosto. Cursa el Ciclo Intensivo, que se vio afectado por la pandemia del coronavirus. “Perdimos entonces la mitad del curso, y al siguiente una mitad la dimos on line. Fue una experiencia buena, porque el profesor colaboró mucho con nosotros. Pero ya en el año 2021 ya recuperamos la presencialidad en las aulas”, explica. En su caso, termina ya cuatro años de este ciclo, pero tiene pensado continuar. “Cuando yo comencé, se podían coger asignaturas de los cuatro cursos. Lo que hacíamos todos era coger las más atractivas dependiendo de nuestros gustos. Estuvimos así los dos primeros años. Tras la pandemia fue cuando se transformó en el ciclo de Cultura e Sociedade”, aclara. En ese momento, desde la Universidade de Vigo les han dado la oportunidad de convalidar las asignaturas y seguir con este nuevo formato. “Nos dan la opción de seguir escogiendo y seguir avanzando. Como no tengo necesidad de titulitis, para mí es más importante seguir cogiendo asignaturas sueltas y disfrutar de este compañerismo, socializar... Sobre todo en mi caso, que no tengo familia en Pontevedra. Para mí esto supone abrir un campo más grande, más allá de la cultura: el compañerismo, amistad, formar grupo, salir...”, resume. “Estoy muy satisfecha y muy contenta”, concluye.

María Florinda De León (74 años): "Es una forma de obligarte a salir de casa"

A María Florinda De León le habló por primera vez del Ciclo Intensivo una compañera francesa de la Escola Oficial Idiomas, “pero no le presté mucha atención”. Pero después una vecina de su mismo edificio le volvió a mencionar el tema. En esta ocasión, quizá porque ya era la segunda vez que alguien le comentaba esta cuestión, “consiguió que me entusiasmase y nos anotamos juntas”. Así comenzó este curso que termina con el máximo de créditos, 15. “Hice Informática, Fotografía, Cine, Marcha Nórdica, Saúde Fisica e Psicolóxica nas persoas maiores e Historia del Arte”, cuenta. “Curiosamente, yo que siempre me dediqué a Matemáticas, Física, Química... hice todo lo contrario. Me gustó muchísimo”. Reconoce que, además de los conocimientos adquiridos, lo que más valora son “las ganas de levantarte e ir a clase”. “Tener una pequeña obligación para salir de casa. Eso me ayudó mucho”. En su caso, este programa universitario le ha supuesto acudir a clase tres días a la semana. “Eso te organizas tú en función de las asignaturas, eliges los horarios en base a las materias escogidas”, indica. Su intención para este nuevo curso es estudiar las asignaturas de Cine, Fotografía, Marcha Nórdica y seguir Historia del Arte. “Es que yo, además, estoy en el club de lectura de la biblioteca pública y voy a clases de piano en una academia privada”, añade. Su recomendación para otras personas mayores es que, al menos, prueben un año, por lo enriquecedor de la experiencia.

Antonio Torres (66 años): "Me quedé enganchado de las vivencias"

Antonio Torres ya tiene claro que va a hacer para el próximo curso en el Ciclo Intensivo: “He cogido dos asignaturas de cuarto”. Comenzó en el curso 2018-2019 a través de otras personas que ya habían estado y se lo recomendaron. “Y me he quedado enganchado de las vivencias, además de lo que supone culturizarme, aprender cosas y recordar otras”, reconoce. “Todos los grupos que haces aquí de amigos es una pasada. Y hacemos muchísimas actividades, también a través de la asociación de alumnos”, manifiesta. Destaca “como un descubrimiento” una de las asignaturas de nueva incorporación, la de “Barco Dragón: deporte náutico para mayores”. “Éramos once personas y al principio no sabíamos muy bien lo que era. Resultó impresionante y ya estamos con la idea de apuntarnos en el club de piragüismo para hacer esa actividad porque la echamos de menos. Físicamente te viene bien, pero es que además haces piña, equipo. Se consigue que todo el mundo esté en la misma onda”, confiesa este alumno, muy vinculado durante su vida al mundo del deporte. Una de las cuestiones que más valora es la diversidad de las materias: “Hemos hecho cosas de economía, de cocina, de primeros auxilios, con salvamento marítimo en la playa de Mogor... Estamos todos encantados”. “Siempre se lo recomiendo a mi entorno, recalcándoles que esto no es universidad a distancia, sino que asistes a las clases y normalmente no hay exámenes”, subraya Antonio Torres.