“Sei que lle dou un desgusto ao PP, pero síntoo moito, van ter Lores para rato”

Non se cansa de dicilo:Miguel Anxo Fernández Lores está no seu mellor momento persoal e político. O alcalde de Pontevedra comenzou o pasado sábado 17 de xuño o que será o seu sétimo mandato consecutivo na Boa Vila e o encara con máis ilusión que nunca, con ganas de facelo aínda mellor que nos últimos 24 anos que estivo ao frente da Alcaldía. E iso que as últimas semanas non están a ser sinxelas para o líder do BNG, despois de que as eleccións lle deixaran unha pequena baixada en número de concelleiros e de encarar unhas duras negociacións co PSOE para formar goberno de coalición e que aínda van continuar unhas cantas semanas máis. Mentras tanto, o novo mandato arranca con cambios importantes na estrutura do goberno, empezando polo propio alcalde, que asumirá máis competencias, entre elas a portavocía municipal.

–Despois de 24 anos na Alcaldía, cal é a maior ilusión de Lores nesta nova etapa?

–Abrir unha nova etapa, darlle un novo impulso a Pontevedra. Custou moito converter Pontevedra nun referente de calidade de vida. Como en todo na vida, chegar é complicado, pero aínda máis o é manterse e avanzar, e isto é o que me fai ilusión: avanzar, avanzar, avanzar. Nunca prometín o que non podía cumprir nin deixei de facer o que prometín, e faime moita ilusión cumprir co que prometín na campaña electoral.

–Nos últimos días, con todo o que pasou desde a propia noite electoral ata agora, cos resultados, as negociacións co PSOE, etc, pensou algunha vez en dimitir?

–Estou no meu mellor momento persoal e político e presenteime a estas eleccións para desenvolver un proxecto a 8-10 anos para Pontevedra. É o meu compromiso. Puiden pensar na retirada noutros momentos hai anos, noutras circunstancias, pero nestes tempos o último que me pasa pola cabeza sería deixalo. Non vai co meu estilo. Salvo causa de forza maior, os compromisos están para cumprilos.

–E cre que con este mandato, que será o seu sétimo consecutivo, chega o momento de ceder o testemuño do BNG local?

–O BNG elixiume para estas eleccións sabendo que a miña proposta era abrir unha nova etapa, era desenvolver un novo proxecto a 8-10 anos. Polo tanto o meu relevo non está nin estará na axenda durante moito tempo, salvo causa maior sobrevida. Sei que lle dou un desgusto ao PP, que está obsesionado comigo, pero síntoo moito, van ter Lores para rato.

–Xa gobernou outras veces en minoría, agora podería volver facelo se o PSOE finalmente non entra no goberno. Como se formula este escenario?

–Como a situación que quixo a cidadanía cos seus votos. Nada que obxectar. A nós quédanos a responsabilidade de xestionar esta situación de forma óptima. É a nosa obriga e dedicaremos todas as nosas capacidades e esforzos a xestionala.

–A quen cre que beneficia máis un goberno en minoría do BNG: ao propio BNG, ao PSOE ou ao PP?

–Como alcalde, e antes como portavoz, nunca pensei nin penso en termos de beneficios partidarios. O que de verdade me preocupa é como resolver os problemas e mellorar a calidade de vida en Pontevedra. Se unha situación ou correlación beneficia a Pontevedra, estarei totalmente satisfeito con esa situación.

–Ve ao PSOE votando nos plenos co PP?

–Non o creo, pero en todo caso habería que preguntarllo ao PSOE.

–A relación co PSOE está tan deteriorada como semella desde fóra?

–As relacións entre forzas políticas entendo que nunca vai de boas ou malas relacións, senón de programas, proxectos, acordos e desacordos. Todo o demais é secundario e, en Pontevedra, sempre foi así até o de agora. Teño visto grupos monocromos nos que os seus membros non se falaban entre si. Iso si que é grave. Entre grupos diferentes as relacións persoais non teñen maior importancia.

–A organización do goberno que anunciou o pasado luns é unha decisión única do BNG ou se tivo en conta a opinión que o PSOE expresou nas reunións para formar goberno de coalición para facilitar un posible pacto?

–Sempre teño en conta todas as opinións e máis as do PSOE, que foi quen permitiu que siga sendo alcalde. Repito o que dixen na toma de posesión, de ben nacidos é ser agradecidos e ao PSOE débolle o ser alcalde. Non o esquezo nin o esquecerei, e actúo en consecuencia.

–Unha das novidades é que o alcalde asumirá a portavocía municipal. É porque cre que necesita máis visibilidade ou responde a outros motivos?

–Cando digo que quero abrir unha nova etapa, cando digo que o feito, o pasado, quedou atrás e só miro para o futuro, o que quero dicir é que os cambios van ser profundos e, se se quere dicir así, revolucionarios. A organización do goberno municipal de Pontevedra constitúe unha auténtica revolución, un cambio moi grande en relación ao que existía anteriormente. Que non delegue a portavocía é un cambio menor en relación a outros máis profundos e estruturais.

–A noite electoral dixo que os pontevedreses lle deron un toque de atención e que tiñan que facelo mellor. A que cousas ou proxectos se refería e por onde queren empezar ese cambio?

–Ese cambio xa comezou coa propia estruturación do goberno e seguirá en todos os ámbitos, desde os máis simples e pequenos até os máis estruturais e complexos. O seguinte paso será ter unha rolda de entrevistas cos axentes sociais, e así seguiremos. Estamos nunha nova etapa e quero cambiar moitas cousas, moitas formas de facer para lograr facelo mellor. Ese é o meu reto, ese é o meu compromiso.

–Rematamos co tema estrela da campaña electoral: Que vai pasar coa rúa Reina Victoria?

–Pontevedra ten un modelo urbano que nos dota dunha grande calidade de vida e está recoñecido a nivel mundial. O modelo Pontevedra, dun ou doutro xeito, sempre está presente nas campañas electorais, sexa co xiro á esquerda, coa peonalización de certas rúas e, nesta última, con Raíña Vitoria. Cada avance no modelo xera oposición política. Nada novo. Sempre foi así. Pero estou convencido de que o modelo urbano de Pontevedra ten por diante un grande percorrido e un grande futuro.