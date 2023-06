Música y cerveza para “surfear” el calor en el Lérez

Desafiando al calor. Así cerró el Surfing The Lérez su edición de 2023, con una intensa jornada de conciertos y actividades infantiles en el entorno de la Illa do Covo. En el día más caluroso del año, que coincidió con el inicio del verano, los asistentes al festival se las ingeniaron para refrescarse, especialmente con cerveza, para no perderse ni un solo minuto de música.

La jornada arrancó a las 12.00 horas con la actuación de los alumnos de la Escola Bonobo en el Escenario O’Panderetas, seguido de Los Rastreadores en el Vibra Mahou. Después de la sesión vermú y para acompañar la comida y la tarde, la música continuó sin descanso toda la tarde con Zeltia Irevire, Escuchando Elefantes, La Casa de los Ingleses, Igloo, Eggy, Malandrómeda y Pablo Lesuit. A partir de las 20.45 horas fue el turno de Dakidarria, Meu Cariño, Lamontagne y Picoamperio, Gorllitox, Lontreira, Visi y la fiesta terminó, ya entrada la madrugada, con Galician Army. Los más pequeños también tuvieron su espacio, desde las 12.00 horas, con diferentes actividades, empezando por el obradoiro de softball con Os Relámpagos, seguido de “Esto es Rock” con Javier Becerra. A las 17.00 horas actuó Paco Nogueiras, seguido de una nueva exhibición del Pontevedra Rugby Club y el espectáculo “As palabras perdidas”. Más de 30 artistas Una propuesta musical para toda la familia, en plena naturaleza y con un carácter gratuito. El festival Surfing the Lérez volvió a ser esa especie de “romería moderna” (como lo definió el alcalde, Miguel Fernández Lores), reuniendo en los tres últimos días en la Illa do Covo a más de 30 artistas, en esta ocasión con una clara apuesta por lo autóctono. The Rapants, Adrian Timms, Boyanka Kostova, Dakidarría, Visi, Shego, Eggy, Gorllitox o La casa de los Ingleses fueron algunas de las bandas que protagonizaron el festival, cuyo cartel de este año fue obra de la diseñadora Sara Moraña Docampo. “Es imposible encontrar otra ciudad con una oferta mayor en lo referente a contratación de bandas gallegas y locales, como se viene demostrando en eventos como Arte e Parte, Cabos Soltos ou o Galegote”, aseguraba su organizador, Marcos Rivas, que destacó también el carácter de plataforma para nuevos artistas y bandas emergentes que tiene el Surfing. Además, en esta edición, integrantes de la Asociación Juan XXIII colaboraron en el trabajo de producción de festival, en otra clara apuesta por la inclusión, y sin olvidar su lado solidario, con la recogida de alimentos en beneficio de Rede Axuda.