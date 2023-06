Un domingo más, la tradicional Marcha contra Celulosas organizada por la Asociación Pola Defensa Da Ría (APDR) volvió a salir a la calle para pedir la recuperación de la ría de Pontevedra y la salida de la fábrica de Ence de los terrenos públicos marítimo-terrestres.

Cientos de personas participaron en la convocatoria que, como cada año, se organizó con dos cabezas: una con salida de la Alameda de Pontevedra y otra desde la de Marín.

Las cinco pancartas que pidieron el traslado del complejo industrial correspondían a las asociaciones APDR, Ecoloxistas en Acción, Greenpeace y Adega, así como una propia del BNG. Entre los asistentes a la marcha, buena parte del gobierno local de Pontevedra, encabezado por su alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores. También asistió el que fue el regidor de Poio hasta hace unos días, Luciano Sobral.

El encargado de leer el manifiesto este año fue Jorge Rodríguez, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña.

“Quien conozca la historia de nuestra ría conoce las consecuencias de exceder los límites ecológicos. La presencia de la Celulosa durante sesenta años no fue inocua. El relleno destruyó la playa de A Meira, la de O Sartán, contaminó el suelo, el agua y el aire de toda la comarca. Durante una larga noche de 60 años la ría fue secuestrada, décadas en las que la ciudad de Pontevedra fue conocida como la ciudad del cheiro a Celulosa”, afirmó, para añadir que “los tres kilómetros de beiramar fueron tornados en chimeneas y pozas humeantes y una autopista para que mil camiones llenos de eucaliptos alimenten a un señor de lata, como un sacrificio”.

Criticó que “hay quien considera que solo existe un modelo único en el mundo basado en la economía, en el crecimiento infinito y la explotación sin límites de la naturaleza”. “Quieren convencernos de que no hay alternativa y de que cualquier barrera a estos principios implica atraso y pobreza”, lamentó.

Asimismo, recordó que “durante la dictadura destruyeron con crueldad e ignorancia recursos naturales comunes” y que “sus herederos practicaron diligentemente su credo, el de la extracción del máximo beneficio para esterilizar y aprovecharse del paisaje”.

Respecto a la sentencia del Tribunal Supremo, que avala la continuidad de Ence en Lourizán, Fernández subrayó que “ahora aplican la ley como indulto preventivo, para así legitimar por ley la violación de la ley”.

Pensando en el futuro

A la decisión del alto tribunal también hizo referencia el lema de la marcha este año: “Non renunciamos a un futuro sen Ence na ría”.

“Con independencia de que el Supremo haya dictado una sentencia para los recursos de casación presentados por el Concello de Pontevedra y Greenpeace, todavía falta por fallar la nuestra. Además, no entendemos que ninguna sentencia, y menos esta, que es injusta y arbitraria, va a impedir que sigamos luchando por algo en lo que creemos y en lo que tenemos razón. Es una aspiración de la ciudad, de la comarca y de la propia ría poder disfrutar de un futuro que nos fue robado cuando llegaron Celulosas y Elnosa”, resumió Antón Masa, presidente de la APDR.

“Esta marcha queremos hacer especial hincapié en ese futuro que empezamos a construir gracias a un trabajo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña, dirigido por Jorge Rodríguez.

A por la plena recuperación

Desde las filas del BNG, Carme da Silva, cabeza de lista del partido al Congreso por la provincia de Pontevedra, lamentó que para el Supremo “pesasen más los intereses económicos de Ence y las puertas giratorias que la propia legislación y el derecho que tenemos como sociedad a recuperar la ría”.

“El BNG y la sociedad pontevedresa seguirán luchando, desde la calle, desde la actividad política y desde los tribunales para conseguir que Ence salga de nuestra ría y permita su plena recuperación”, dijo.

Da Silva recordó que la presencia de Ence en la ría de Pontevedra supone desde su instalación “el mayor problema de carácter ambiental y urbanístico que tiene nuestra comarca”.

“Si su ubicación en esa época era desafortunada e imposibilitó el desarrollo económico y social de las potencialidades de la ría de Pontevedra, en la actualidad es inaceptable”, afirmó la nacionalista, para quien el modelo de desarrollo urbano y ambiental que se está promoviendo en la sociedad actual choca frontalmente con la presencia de un complejo industrial de estas características en un entorno urbano y natural como el pontevedrés.

“Todas las ciudades europeas sacaron las industrias de estas características de sus zonas urbanas, y en Pontevedra también tenemos derecho a hacerlo. Nada justifica que esa industria tenga que estar en dominio público, que tenga que estar en el mar”, recalcó.

Además, recordó que “Ence no debía estar ya ahí. Cuando fue adquirida, a precio de saldo, tenía una fecha de caducidad clara: 2018. Fue el Partido Popular, el que puso toda la maquinaria del Estado al servicio de su permanencia, y concedió de forma fraudulenta, con el gobierno en funciones de Mariano Rajoy, una prórroga de 60 años”.

Luchar “por todas las vías”

Por su parte, el alcalde de Pontevedra recordó que los habitantes de la ciudad y de los concellos de la ría como Marín y Poio “tienen derecho a recuperar la ría, que nos robaron”. “Yo como alcalde voy a seguir luchando por todas las vías para que eso ocurra y que se pueda recuperar la ría de una vez por todas”, advirtió.

“Mientras haya capacidad de lucha y de defensa jurídica, utilizaremos todos los medios para recuperar la ría, que es un derecho de todos los ciudadanos. No hay más que una ría de Pontevedra, es única. No me vale estar a favor del planeta y también de llenar la ría de porquería”, consideró.