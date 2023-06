Conciliaverán 2023 supera las cifras prepandemia con 2.400 turnos y 1.200 niños en sus ludotecas

“Tenemos más alumnos que nunca”. Así celebró el presidente de la Federación de Asociacións de Nais e Pais de centros públicos de la provincia de Pontevedra (Fanpa), Rogelio Carballo, las cifras que alcanzará este año el Conciliaverán, el programa de concilicación familiar conocido hasta hace poco como Ludoverán, confirmando que alcanzarán los 2.400 turnos, superando en más de 500 los números del año pasado y mejorando también las cifras prepandemia, cuando se llegó al pico de 2.100 turnos.

Serán alrededor de 1.200 niños y niñas –el listado de admitidos definitivo se publicó el pasado 2 de junio en la web de la Fanpa– los que participen en un programa “que no para de crecer”, pero que a pesar de ello no variará los precios del año pasado, “mantenemos el ratio coste-subvención”. Carballo comentó, en este sentido, que no contaban con un incremento tan grande en las últimas semanas. “Es una cifra muy alta, sobre todo si tenemos en cuenta la bajada de la natalidad. Es curioso que tenemos más alumnos que nunca cuando tenemos menos alumnos que nunca. Precisamente por esto, creemos que bajará la demanda en los próximos años, pero este se ha dado así. Los números no han parado de engordar”, explicó.

El servicio Conciliaverán 2023 se prestará los días hábiles de julio y agosto y también las semanas del 26 al 30 de junio y del 4 al 8 de septiembre, en horario de 9.00 a 14.00 horas. Tendrá lugar en los siguientes centros educativos: CEP Campolongo, CEIP Álvarez Limeses, CEIP Cabanas, CEP Marcos da Portela, CEIP Xunqueira, CEIP A Carballeira, EEI Crespo Rivas, CEIP Ponte Sampaio, CEIP de Marcón, CEIP Parada-Campañó y CEIP Vilaverde. Por obras en el centro escolar de Xeve, se cambia la situación de esa ludoteca para el CEIP de Marcón con las mismas condiciones.

A finales de abril, tras una reunión con el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores; el entonces concelleiro de Educación, Tino Fernández, y la concelleira de Réxime, Anabel Gulías, se acordó que la aportación económica municipal sería de 110.000 euros, para lo que se realizó una modificación interna de crédito que garantizara la cantidad prevista para las ludotecas. En este sentido, el responsable de la Fanpa apunta que la aportación del Concello todavía está pendiente porque aún no han tramitado el convenio correspondiente. “Hay que reconocer que estamos un poco inquietos con esto, porque sabemos que la situación en el gobierno local es provisional, pero las ludotecas empiezan el lunes. El presupuesto está prorrogado del año anterior, pero entonces era la cantidad era la mitad de la que acordamos para este curso”, afirmó Carballo.

El presidente de la Fanpa valoró el esfuerzo que hacen para que satisfacer la alta demanda y que no se quede gente fuera, insistiendo en que “hacemos el esfuerzo de que nunca quede ningún niño fuera. Pero hay que optimizar los recursos que tenemos, porque si no tuviésemos control, el dinero del Concello no nos llegarían a nada. Damos alternativas y a lo mejor no se puede escoger el sitio que se desea”.

De ahí que Rogelio Carballo destaque el trabajo por “conseguir unas ludotecas adecuadas , las más grandes y extensas de toda Galicia. Hay ciudades que tienen cuatro veces nuestra población y tienen menos plazas que nosotros”. En este sentido, el alcalde señaló en su momento que “el trabajo que hace la Fanpa es absolutamente fundamental y ejemplar, estamos encantados con su trabajo”.

Un recurso sociocomunitario

El Conciliaverán es un recurso sociocomunitario de apoyo a padres y madres para favorecer la conciliación de responsabilidades familiares y laborales. Por ello, se crea un espacio educativo y de ocio que utiliza el juego como medio de expresión.

Así, dentro del propio Conciliaverán se ofrecen servicios complementarios para las familias que así lo necesiten, tales como el Servizo Madruga (de 7.30 a 9.00 horas), el Servizo Comedor (de 14.00 a 16.00 horas) o estos mismos servicios esporádicos, que se seleccionan llamando el día anterior a la empresa. Se llevan a cabo siempre y cuando exista en cada turno y conciliaverán un número mínimo de comensales establecido por la empresa y siguiendo la normativa de seguridad establecida por la misma.

Tal y como explica la Fanpa, se desarrollan actividades dirigidas a promocionar la adquisición de habilidades personales, sociales y afectivas, así como la capacidad creativa, la iniciativa personal y la autoconfianza de las personas usuarias del servicio, “con especial atención a aquellas con necesidades educativas”.

Asimismo, la Fanpa ofrece otras actividades como el programa “Aventura en familia”, que ya llevó a cabo clases de paddle surf entre los meses de abril y mayo.