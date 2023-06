Las rebajas se adelantan

Hace más de una década que las rebajas dejaron de restringirse al período entre el 1 julio y finales de agosto, permitiendo a cada comercio decidir cuándo hacer las suyas. En esta ocasión, el pistoletazo de salida ha sido ayer, jornada en la que tanto las grandes cadenas textiles como el comercio local colgaron sus carteles anunciando los descuentos. Muchas tiendas del centro de Pontevedra indican que se han visto obligadas a amoldarse a los calendarios impuestos por las grandes cadenas, contra las que no se ven capaces de competir.

La Boa Vila responde a una situación generalizada: ni los bonos de apoyo al comercio han servido de revulsivo para el pequeño comercio. Los que tienen su público fiel no lo necesitan, y otros no pueden bajar los precios al nivel de las grandes cadenas. La primera jornada de rebajas es difícil ver compradores en busca de gangas en la zona monumental. Como cuentan los comerciantes, el recorrido empieza en las grandes franquicias de Benito Corbal y tardan un poco más en llegar al casco viejo.

La Federación de Comercio de Pontevedra señala que el comercio de proximidad genera menor impacto ambiental, frente a otro tipo de consumo, y llaman a los clientes a comprar local. My Vintage Clothes es la tienda de moda de Tamara Sanjorge, situada en la Rúa da Oliva. Empezó ayer con descuentos suculentos, pero alrededor de las doce todavía no había recibido a ninguna clienta: “Cuando empiezan las rebajas las franquicias tenemos que empezarlas también nosotros. La administración siempre puso en marcha iniciativas que nos beneficiaron, pero nada alcanza frente a las grandes superficies y las tiendas en línea”, explica.

Para llegar a más público (porque no todo puede juzgarse por la cantidad de gente que entra en una tienda una mañana concreta) en My Vintage Clothes se valen de las redes sociales, donde tienen bastante alcance.

Marilyn Shop, en la Praza da Verdura, tiene un producto original y específico y su público es muy fiel, por eso Celeste Barros tiene buenas previsiones para las rebajas de verano. En el escaparate reza un cartel de hasta el 50% de descuento en algunos artículos, una rebaja considerable, pero se queja de que el pequeño comercio “siempre se ve dañado por todo. Llevo diez años con él y conozco la lucha que conlleva mantenerlo”. Desde la tienda que es además su casa, Celeste no se amilana frente a las nuevas formas de consumo: “Aquí el que quiere comprar, viene, y el que no, no. Yo lo que no puedo hacer es regalar mi producto y mi trabajo”.

El de la céntrica tienda Almacenes Clarita es un caso algo distinto porque venden cortinas, alfombras y otros textiles para hogar. Coincidiendo con las tiendas de moda y complementos, esta semana empiezan con un 15% en sábanas para ir animando a la gente, pero se mantendrán fieles a la fecha típica de rebajas de verano: el 1 de julio. En ese sentido, explican que no tienen la misma presión que el comercio de moda, por ejemplo, y que su clientela habitual continúa estable más o menos todo el año. Se muestran optimistas y dicen que arrancan la temporada de rebajas como todos los años.