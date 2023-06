La PO-308 ya soporta más tráfico que antes de la pandemia y llega en verano a 21.460 coches al día

El tráfico en las carreteras autonómicas de la comarca está a punto de recuperar los datos de uso previos a la pandemia, con 20.000 coches diarios en la autovía do Salnés y cerca de esa cifra en la PO-531, entre Pontevedra y Vilagarcía. Son cifras de circulación ligeramente por debajo de las registradas en 2019, año previo a las restricciones de movilidad impuestas por el COVID. Pero ya hay una carretera en el entorno de Pontevedra que no solo ha recuperado el tráfico de aquel año, sino que incluso lo ha superado, alcanzando número históricos que se disparan de forma notable en verano. Se trata de la PO-308, que sumó el pasado año los 17.336 vehículos al día y que en el mes de agosto alcanzó los 21.460, un 25% más.

Así se pone de manifiesto en el informe de la Consellería de Infraestruturas sobre el uso de todas las carreteras autonómicas en Galicia. Salvo la AG-56 en A Coruña, que llega a los 33.000 coches cada jornada, los tres viales citados en la comarca de Pontevedra son los más saturados de Galicia, un uso que se dispara de forma absoluta en los meses de verano, una estación que acaba de comenzar, camino de las playas de la ría.

La autovía do Salnés registró el pasado año una media de 19.979 vehículos diarios, que pasan a 33.872 en agosto, es decir, un aumento del 70%. No obstante, aún no se ha llegado a los índices previos a la pandemia. En agosto de 2019 se rozaban los 35.000 vehículos, con un aumento en verano del 73% con respecto a la media anual.

Por su parte, la carretera de Vilagarcía llegó en 2022 a los 19.030 automóviles cada día, setecientos menos que en 2019, y apenas se llegó a los 22.700 en verano, aún lejos de los 24.500 de agosto de tres años atrás. De este modo, es la carretera autonómica convencional más saturada de la provincia,

En el caso de la PO-308, esos registros se han pulverizado el pasado año. La media es de 17.336 coches al día, por encima de los datos de 2019 y en verano la cifra se disparó. En un análisis más pormenorizado se comprueba que el día de la semana con más uso es el viernes y sin duda agosto es el mes de mayor uso de esta carretera que arranca en el puente de A Barca y cruza por completo los municipios de Poio y Sanxenxo por la costa hasta llegar a la zona de A Lanzada, siempre por zonas densamente pobladas, que inciden no solo en las molestias acústicas del tráfico, sino también en la seguridad vial.

Es por ello que la PO-308 se ha convertido en un vial prioritario de la Xunta en esta materia, con un amplio plan de sendas. La carretera PO-308 entre Pontevedra y Sanxenxo es la que acumula más actuaciones, en especial en este último municipio, que cuenta con 6,7 kilómetros de recorrido peatonal prácticamente ininterrumpido entre Portonovo y A Lanzada, al margen de la reforma de la rúa Progreso de Sanxenxo, las obras en marcha en Portonovo y algunas actuaciones puntuales en otros tramos. En Poio, Infraestruturas da por ejecutados 3.300 metros de itinerarios peatonales en esta misma carretera, entre O Covelo y Raxó y está ahora en obras en el tramo entre Fontenla y Combarro, a la espera de los tramos en esta última localidad y en Chancelas, ambas en fase de información pública, según el balance oficial. En total, en Poio se diseñan 7.500 metros, con 3.700 en servicio, 1.650 en obras y 2.150 en previsión.

En toda la comarca, Infraestructuras diseñó en 2016 alrededor de 28 kilómetros totales de sendas en Pontevedra, Marín, Sanxenxo, Poio y Barro, y de ellos, se consideran ejecutados y en servicio cerca de 16.000 metros, es decir, el 57% del total. Además, están en obras 5,6 kilómetros más, un 20%. Por tanto, quedarían pendientes 6.500 metros más, una cuarta parte, en diferentes estados: con proyecto redactado, en exposición o en fase de negociación o incluso desestimados, al menos de momento.

El uso de la variante de Marín se estanca

El próximo 6 de julio se cumplirán once años desde que, en 2012, se abrió al tráfico en su totalidad la variante de Marín, añadiendo el tramo de Lourizán al que ya existía desde 2006 por el término de Marín, pero que desembocaba en la zona de O Regueiriño, sin apenas salida viaria adecuada. En estos años desde que el vial desemboca en el nudo de Mollavao desde el enlace de Ardán, aún no ha llegado a la previsión de recibir alrededor de 3,6 millones de coches al año (unos 10.000 al día), pero sí supera ya la barrera de los tres millones, con 8.271 cada jornada el pasado año. Esto supone un estancamiento en su uso, ya que en 2021 fueron 8.145 y aún está lejos de los casi 9.000 de 2019. Su aumento de uso en verano no es equiparable a la red autonómica de la orilla norte, ya que apenas es de un 30%, pero sí es significativa. En julio y agosto se rozan los 10.700 vehículos diarios. Una de sus principales consecuencias ha sido la de eliminar, o al menos reducir, los interminables atascos que hasta 2012 se registraban cada verano en el casco urbano de Marín.