A Xunta de Galicia e AJE Pontevedra, coa colaboración co Concello, organizan no Espazo Emprendedor de Marín, situado no Parque Azul, unha xornada destinada á pequena empresa na que se presentarán os Polos de Emprendemento e de Axuda ao Emprego.

Esta xornada ten como obxectivo dar a coñecer experiencias emprendedoras da nosa autonomía que se desenvolveron á calor destes Polos de Emprendemento, así como de informar con actualización e rigorosidade das axudas que actualmente ten a Xunta de Galicia dispoñibles para as persoas que dirixen pequenas empresas. Entre esas experiencias estarán as de Miguel de la Calle Bermejo (Chorima Cosmética Atlántica) e Pilar Sotelino Couñago (A Avoa Makika). Ademais, ao clausurar a xornada haberá un pequeno café networking. Para participar, é obligatorio inscribirse previamente.