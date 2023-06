El artista Nano Abia firma la instalación de Zara de Nueva York por el Día del Orgullo

Invitar a reflexionar y renovar el compromiso con la igualdad y la diversidad, promoviendo un mensaje de respeto. Es uno de los principales objetivos de 15 Bodies (Unity)-2023, la instalación firmada por el artista vigués Nano Abia, formado en la Facultade de Belas Artes, que acaba de inaugurarse en la tienda Zara del SoHo de Nueva York y que estará visible durante las celebraciones del Orgullo.

Una instalación semejante, también comisariada específicamente por el gigante textil para celebrar el Día del Orgullo, podrá contemplarse a partir del próximo lunes en la tienda de plaza de España, en Madrid.

Los globos han sido el material empleado por Nano Abia para realizar 15 Bodies (Unity). Zara recuerda que el círculo es símbolo “de unidad, de comunidad, de armonía” y la obra invita “a celebrar a través de los colores de la bandera LGTBIQ+ y los globos, un objeto festivo, alegre e inofensivo. Al mismo tiempo, la tensión entre estos elementos que forman el círculo acentúa la sensación de fragilidad extrema, de inestabilidad, como si toda la estructura pudiese derrumbarse en cualquier momento”.

De este modo, la instalación propone reflexionar sobre “lo frágiles que son los grandes avances que ha conseguido el colectivo LGTBIQ+ a lo largo de los años”. Nos recuerda, añade la compañía, que “a pesar de los logros y la visibilidad alcanzada, aún existen desafíos y obstáculos que amenazan la igualdad y los derechos de esta comunidad”.

15 Bodies (Unity) busca por tanto hacer hincapié en “la necesidad de seguir luchando y reafirmando la identidad, la diversidad y el orgullo de la comunidad LGTBIQ+. Igualmente, invita a valorar la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo para mantener esa unidad que ha resultado fundamental en la conquista de derechos y en la construcción de una sociedad más inclusiva”.

Nano Abia nació en Vigo en 1974. Tras licenciarse en Pontevedra, y una breve estancia formativa en escuelas como Saint Martins School of Arts o el London College of Printing, en 2004 trasladó su taller a Madrid e inicia las exposiciones en galerías e instituciones tanto en España como en el extranjero. Ha participado en numerosos proyectos, entre los que Zara destaca la exposición “Street Art” en la Tate Modern de Londres, la seminal ”Urbanitas” en el MARCO de Vigo o “Planet Prozess” en Berlín. Más recientemente, participó en “Crossing Borders/Crossing Boundaries” en el SAM Museum de San Petersburgo o “Venturing Beyond” y “Mapping the City” en Sommerset House de Londres.

Con esta instalación, tanto Nano Abia como Zara “brindan una oportunidad para reflexionar y renovar el compromiso con la igualdad y la diversidad, promoviendo un mensaje de respeto, tolerancia y aceptación hacia todas las personas, independientemente de su orientación sexual o identidad de género”, señalan los portavoces de la compañía al anunciar la acción artística.

Ésta se añade a otras iniciativas como “las bolsas o packaging especial de regalo”, señala el gigante textil, que conmemorarán en sus tiendas el Orgullo.