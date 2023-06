A Deputación mellorará a mobilidade peonil na EP-9208 Noalla-Aios, en Sanxenxo, onde se prevé actuar ao longo de case un quilómetro de trazado para habilitar unha nova senda. Xa foi adxudicada a redacción do proxecto que vai dar continuidade á desenvolvida xa pola Deputación entre o núcleo de Noalla e a praia da Lanzada.

A actuación de mellora que ten un orzamento previsto de 780.000 euros, desenvolverase no tramo da EP-9208 que discorre entre a igrexa de Santo Estevo de Noalla e o cruce coa estrada autonómica PO-550 no que estaba situado o antigo cuartel da Garda Civil. No ámbito prevese a senda peonil de 2,5 metros de ancho ao longo de 960 metros e amais executaranse os traballos de mellora do firme, así como da reposición dos servizos afectados e da sinalización horizontal da vía.